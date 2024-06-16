Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den ittifak açıklaması: 'Bizde çatlama olmaz' /16 Haziran 2024 08:55

Bahçeli'den ittifak açıklaması: 'Bizde çatlama olmaz'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ittifakımız kaya gibidir. Kayaların parçalanması sonuç vermez. Cumhur ittifakı devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini ifade etti.

Bahçeli, şöyle konuştu:
"Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ittifakımız kaya gibidir. Kayaların parçalanması sonuç vermez. Cumhur ittifakı devam edecektir. Siyasiler dayanışmada samimi olmalıdır. MHP bu anlayışla sayın cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri takip etmektedir."
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