Hocaefendi'nin doktorlarından açıklama

Hocaefendi'nin tıbbi bakım ekibi, sosyal medya platformu X'teki Fethullah Gülen hesabından Hocaefendi'nin vefatıyla ilgili duyuru yaptı.











Kamuoyuna Duyuru

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Tıbbi Bakım Ekibi





Duyurunun İngilizcesi şu şekilde:







Mr. Fethullah Gülen Hocaefendi passed away on October 20, 2024, at 9:20 PM at St. Luke's Hospital in Pennsylvania. Due to his advanced age and several chronic illnesses, including diabetes, hypertension, coronary artery disease, heart failure, and kidney failure, Fethullah Gülen Hocaefendi had been under medical supervision for some time. His health was diligently monitored by a team of over twenty specialist doctors from various fields, such as cardiology, geriatrics, endocrinology, nephrology, and gastroenterology. This multidisciplinary team carefully observed even the slightest changes in his condition around the clock, ensuring that all available medical resources were employed at every stage.



Four days before his passing, Hocaefendi was urgently hospitalized due to a sudden worsening of his chronic heart and kidney failure. Despite receiving continuous and meticulous care using every modern medical means available, his condition did not improve.



On this occasion, we would like to express that, while we have carried the heavy responsibility of providing medical care for Hocaefendi over many years, it has also been an immense honor.



We are deeply saddened by this loss. We extend our heartfelt condolences to Hocaefendi’s grieving family, friends, loved ones, and all those whose lives he touched.



Respectfully,



Fethullah Gülen Hocaefendi’s Medical Care Team



Malumunuz üzere, Sn. Fethullah Gülen Hocaefendi, 20 Ekim 2024 tarihinde, saat 21:20’de, Pennsylvania'daki St. Luke's Hastanesi'nde vefat etmiştir. İlerleyen yaşına ek olarak, diyabet, tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp ve böbrek yetmezliği gibi birçok kronik hastalığı nedeniyle bir süredir tıbbi gözetim altında olan Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sağlık durumu, yirmiden fazla uzman doktorun yer aldığı bir heyet tarafından titizlikle izlenmekteydi. Aralarında kardiyoloji, geriyatri, endokrinoloji, nefroloji ve gastroentereloji gibi farklı uzmanlık alanlarından doktorların bulunduğu bu multidisipliner ekip, Hocaefendi’nin sağlığıyla ilgili en küçük değişimi 24 saat boyunca gözlemlemekte ve her aşamada tüm tıbbi imkanlar seferber edilmekteydi.Vefatından dört gün önce Hocaefendi, kronik kalp ve böbrek yetmezliğinin aniden kötüleşmesi sebebiyle acil olarak hastaneye kaldırılmış, modern tıbbın sunduğu tüm imkanlar kullanılarak kesintisiz devam eden titiz bir takip ve tedaviye rağmen cevap alınamamıştır.Bu vesileyle, Hocaefendi’nin uzun yıllar boyunca tıbbi bakımını üstlenmiş olmanın, ağır bir mesuliyetini hissetmekle birlikte, büyük bir onur olduğunu ifade etmek isteriz.Derin bir üzüntü içindeyiz. Hocaefendi’nin kederli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve hayatına dokunduğu herkese en içten taziyelerimizi sunuyoruz.Saygılarımızla,