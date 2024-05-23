Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi satışa çıkarıldı: İşte fiyatı!

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, gündemdeki yerini koruyor.







Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan ve ekim 2023’te tutuklanan, yargılaması ise tutuklu olarak süren Ayhan Bora Kaplan suç örgütü hakkında birçok iddia gündeme gelirken, son olarak Ankara Emniyeti'nden polis memurlarının da Kaplan ile bağlantısı olması sebebiyle gözaltına alınması kamuoyunun tepkisini çekmişti.





Kaplan’ın da aralarında olduğu 28’i tutuklu 61 kişi hakkındaki organize suç örgütü davası devam ederken, örgüt lideri bu kez evi ile gündeme geldi.





Politikyol'dan Altan Sancar'ın haberine göre, Kaplan’ın mal varlığı ile ilgili önemli bir detaya ulaşıldı.





Soruşturma dosyası kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda Kaplan’ın eşi N.K. adına tescilli olduğu anlaşılan, Ankara Çankaya’daki Beytepe Köyü (Lodumu) bölgesinde bulunan 750 metrekarelik ultra lüks tripleks daire, 41 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. 12 Mayıs 2024 tarihinde bir internet sitesinde yayımlanan ilanda, dairenin mülk sahibi tarafından kullanıldığı belirtildi.







Kayıtlara göre, Kaplan ailesinin 2022 yılında tescil ettirdiği bu daire, Ankara’nın en prestijli bölgelerinden birinde yer alıyor. İlandaki bilgiler, dairenin özelliklerinin ne denli lüks olduğunu gözler önüne serdi.





İlana göre, satışa çıkarılan daire şu özelliklere sahip:





"En büyük tip tripleks dairelerden biri olan bu dairede tüm ankastreler Gaggenau markadır ve bu ankastreler arasında çift kapılı sanayi tipi buzdolabı, bulaşık makinesi, davlumbaz, mikrodalga fırın ve kahve makinesi bulunmaktadır. Tüm evde Mitsubishi marka VRF klima sistemleri ve ses sistemi mevcuttur. Ayrıca otomatik perdeler, gömme dolaplar, özel tasarlanmış giyinme odası, Türk hamamı, jakuzi ve sauna da dairenin özellikleri arasında yer almaktadır. Dairenin kapalı garajında ise hobi odası olarak kullanılabilecek özel bir alan bulunmaktadır."





Dairenin beş banyosu olduğu ve 7+2 oda sayısına sahip olduğu da ilanda da belirtiliyor.