Samanyolu Haber /Gündem / BM'den 'Srebrenitsa' kararı: 11 Temmuz anma günü ilan edildi /23 Mayıs 2024 21:36

BM'den 'Srebrenitsa' kararı: 11 Temmuz anma günü ilan edildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi için hazırlanan karar tasarısını oylamaya sundu. Oylama, 84 evet oyuyla kabul edilirken 11 Temmuz, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü olarak ilan edildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi istenilen karar tasarısını kabul etti.

BM Genel Kurulunda oylama için oturum düzenlendi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre oylama öncesinde söz alan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, karar tasarısının "çok siyasi olduğunu" savundu.

Bireysel olarak olaya ilişkin suçluların cezalandırıldığını ifade eden Vucic, karar tasarısının ne Bosna-Hersek ne de bölgedeki istikrar ve birliğe katkı sağlamayacağını, aksine bölünmüşlükleri artıracağını dile getirdi.

Vucic, Almanya'yı karar tasarısını desteklemeyen ülkeleri tehdit etmekle suçlayarak, "Bunlar mı Avrupa'nın değerleri?" sorusunu yöneltti.

84 EVET OYUYLA KABUL EDİLDİ
Almanya ve Ruanda tarafından sunulan ve Türkiye'nin yanı sıra 40'tan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunda 84 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarı, 68 "çekimser" ve 19 "hayır" oyu aldı.

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