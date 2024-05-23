Samanyolu Haber /Spor / İşte Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçların hakemleri /23 Mayıs 2024 12:36

İşte Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçların hakemleri

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği Konyaspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - İstanbulspor maçlarının hakemleri açıklandı.

SHABER3.COM

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülecek: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk düğümü çözülecek.

Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray'ın ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 3'e inmişti.

Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, son hafta berabere kalması ve yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Yenilmesi ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesi durumunda ise Sarı lacivertliler şampiyonluğunu ilan edecek.

Son hafta şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçların hakemleri ise açıklandı.

Konyaspor - Galatasaray maçını Tugay Kaan Numanoğlu,

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını ise Volkan Bayarslan yönetecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:37