Samanyolu Haber /Dünya / Rus ordusunda 'rüşvet' skandalı büyüyor /23 Mayıs 2024 12:50

Rus ordusunda 'rüşvet' skandalı büyüyor

Rus Silahlı Kuvvetleri Ana İletişim Müdürlüğü Başkanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadim Şamarin'in, bir rüşvet davası kapsamında tutuklandığı bildirildi.

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Rusya'daki 235. Garnizon Askeri Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, bir Korgeneral'e “rüşvet aldığı” suçlaması yapıldı.

Rus Silahlı Kuvvetleri Ana İletişim Müdürlüğü Başkanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadim Şamarin'in, bir rüşvet davası kapsamında tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, “Mahkeme, soruşturmanın Vadim Shamarin'in tutuklu yargılanması şeklinde bir önleyici tedbir seçilmesi yönündeki dilekçesini kabul etti” denildi.

Şamarin'in, özellikle büyük ölçekte rüşvet aldığından şüpheleniliyor.

Daha önce Kommersant gazetesi Şamarin'in gözaltına alındığını belirterek, “İddia edilen entrikalar üzerine generalin üzeri arandı” ifadeleri yer aldı.

52 yaşındaki Şamarin, Genelkurmay Başkan Yardımcısı tarafından 2021 yılında Rus Silahlı Kuvvetleri Ana İletişim Müdürlüğü'nün başına atandı.

Bundan önce Doğu Askeri Bölgesi'nde görev yapan Şamarin, bölgenin iletişimden sorumlu kurmay başkan yardımcısının iletişim şefi olarak görev yaptı. Şamarin'in, II. derece “Anavatana Liyakat” Nişanı Madalyası aldığı biliniyor.

RÜŞVET SKANDALI BÜYÜYOR

Dün dolandırıcılık davasında tutuklanan General Ivan Popov'un davasında olduğu gibi, 22 Mayıs'ta mahkemenin web sitesinde gizli verilere sahip bir kişinin tutuklandığını belirten bir dava kartı yayınlandı. Daha sonra mahkemenin basın servisi Vadim Şamarin'in özellikle büyük ölçekte rüşvet alma davasında (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 290. maddesinin 6. bölümü) iki ay süreyle tutuklandığını bildirdi.

Şamarin'in selefi, Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Halil Arslanov orduya ekipman tedarikinde dolandırıcılık ve yolsuzluk davası kapsamında 2020 yılında tutuklanmıştı. Arslanov, rüşvet almakla ve toplamda yaklaşık 6,7 milyar ruble tutarında iki büyük ölçekli dolandırıcılık olayıyla suçlanıyordu.

Daha önce Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov ve Savunma Bakanlığı ana personel dairesi başkanı Korgeneral Yury Kuznetsov gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Her ikisi de özellikle büyük ölçekte rüşvet almakla suçlanıyor Yuri Kuznetsov toplam 30.5 milyon ruble rüşvet almakla suçlanıyor. Timur Ivanov ise 1.185 milyar ruble almakla suçlanıyor.

17 Mayıs'ta de Güney Askeri Bölgesi 58. Ordu eski komutanı Ivan Popov bir dolandırıcılık davasında tutuklandı.
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