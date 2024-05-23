Samanyolu Haber /Dünya / Almanya: UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını uygularız /23 Mayıs 2024 13:06

Almanya: UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını uygularız

Almanya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı vermesi durumunda hükme uyacaklarını açıkladı. İsrail ise Berlin’den UCM kararına uyulmamasını istedi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit'e, Alman hükümetinin savaş suçları nedeniyle Netanyahu hakkında yapılan tutuklama başvurusunu hatırlatarak çıkacak kararı uygulayıp uygulamayacakları soruldu.

Almanya'ya gelmesi halinde Netanyahu'nun tutuklanacağını kaydeden Hebestreit, bu soruyu "Elbette. Evet, biz kanunlara uyarız." ifadeleriyle yanıtladı.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman hükümetine UCM’nin girişimini reddetmesini istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları” gerekçesiyle yakalama kararı başvurusunda bulundu. Başsavcı Han, İsrailli yetkililere ek olarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da başvuruda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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