Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Ateş: Faillerin korunup kollandığı açık /04 Mayıs 2024 23:16

Ayşe Ateş: Faillerin korunup kollandığı açık

Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti iddianamesi ortaya çıktı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Faillerin korunup kollandığı açık. Yazıklar olsun" dedi.

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Sözcü'den İpek Özbey'in haberine göre Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İddianamede cinayetin azmettiricisi olarak yer alan şüphelilerden Tolgahan Demirbaş'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal'dan Sinan Ateş'in adres, telefon, konum gibi kişisel bilgilerini alarak, saldırıyı gerçekleştiren Eray Özyağci'ye verdiği belirtildi.

AYŞE ATEŞ: YAZIKLAR OLSUN

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, iddianame sonrası ilk kez Sözcü'ye konuştu. Ayşe Ateş, şunları söyledi:

* "Olay gerçekleşir gerçekleşmez bu iddianameyi yazıp önümüze koyabilirlerdi. Bir buçuk yıl bekleyip çok basit, adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek asıl faillerin alenen korunup kollandığı çok açık. Kocamı kimin öldürdüğü de, katilleri kimlerin koruduğu da gayet net.

* Ne diyeyim, yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama eninde sonunda hesap verecekler. Buna inanıyorum, bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. İnancı, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun haksız yere katledilen tüm canlar için."

AYŞE ATEŞ'İN İFADESİ İDDİANAMEDE YOK

Ayrıca, Ayşe Ateş'in ifadesine iddianamede yer verilmedi. Bu duruma tepki gösteren Ayşe Ateş, "Savcılık ifademi unutmuş. Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok. İfademin tam metnini ilerde paylaşacağım. Bir ifade ancak bu kadar basitleştirilebilir, adeta aklımızla alay ediyorlar" şeklinde konuştu.
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