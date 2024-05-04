1 Mayıs'ta gözaltına alınan 52 kişi için tutuklama talebi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 65 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre 1 Mayıs'ta 217 kişi gözaltına alınmış daha sonra 182'si serbest bırakılmıştı. Sonrasında yapılan çalışmalarda 30 kişi daha gözaltına alınmıştı.



65 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. 52 kişi "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklama talebiyle, 13 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.