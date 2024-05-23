Skandal: Tuğgeneral B.Ç'nin insan kaçakçılığı yaptığı resmi olarak doğrulandı

Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz, B. Ç adlı bir bir generalin makam aracı ile Suriye sınırında insan kaçakçılığı yapıldığını doğruladı.





Yılmaz TBMM Dışişleri Komisyonundaki görüşmeler sırasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in bu konudaki sorusunu cevapladı ve “Üç kişi tutuklandı, sözleşmelilerin sözleşmeleri feshedildi. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler de var. Olayın içinde olmasalar da sorumluluğu bulunanlar belirlendi. Çürük elmalar çıkıyor, bizim için sınır namustur’’ dedi.

CHP’li Çakırözer ise ’’Bu tür kaç vaka tespit edildi, kaçı soruşturma aşamasında, kaçı sonuçlandı? Ne ceza verildi? Bazen gizlemek, sanki bir sorun yokmuş gibi davranmak olayın yani istismarın sürmesine yol açabilir’’ açıklaması yaptı. Tuğgeneral Yılmaz ise şu cevabı verdi:Play Video‘’Bütün disiplinsizlik olaylarında adli, idari işlemler derhâl başlatılıyor. Benzer olayların önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler de belirleniyor. Adli makamlar adli soruşturmayı, idari makamlar idari soruşturmayı yürütüyor. Bu sadece o sınır bölgesinde değil, tüm sınırlarımızda benzer olayın meydana gelmesini engelleyecek tedbirler de alıyoruz. Çürük elmalar hakkında da derhâl gerekli işlem yapılıyor.’’