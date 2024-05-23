Kuraklığın vurduğu Afrika için 'acil' milyonlarca dolar lazım

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Afrika'nın güneyinde yaşanan kuraklığın ardından milyonlarca insanı besleyebilmek için 400 milyon dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu.



Açıklamada, 4.8 milyon insanı etkileyen El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle hasatların düşmesinin ardından Zimbabve, Zambiya ve Malavi'deki yardımı desteklemek için altı ay boyunca acil finansmana ihtiyaç olduğu belirtilldi.



WFP sözcüsü Tomson Phiri Reuters'e, "Bunun muhtemelen güney Afrika'da şimdiye kadar yaptığımız en büyük El Nino müdahalesi olacağını söyleyebiliriz." dedi.



Phiri, yağmurla beslenen tarıma dayanan güney Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin hasatlarının yağmur yağmaması nedeniyle "yok olduğunu" kaydetti.



WFP'nin dış pazarlardan tahıl satın almak istediğini söyleyen Phiri, geçen yıl Ağustos ayında WFP'nin Lesotho, Madagaskar, Mozambik ve Zimbabve'deki toplulukları desteklemek için 14 milyon dolar harcadığını belirtti.