Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, ilhak ettiği bölgelerde nükleer tatbikat yapıyor /23 Mayıs 2024 10:21

Rusya, ilhak ettiği bölgelerde nükleer tatbikat yapıyor

Rusya ordusu, Ukrayna'daki savaşa daha derin bir şekilde müdahil olma ihtimalinden bahseden üst düzey Batılı yetkililere uyarı niteliği taşıyan taktik nükleer silahların kullanıldığı tatbikatlara başladı.

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Rusya ordusu, ilk kez taktik nükleer silahların kullanıldığı tatbikatları kamuoyuna duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tatbikatın ilk aşamasında nükleer kapasiteli Kinzhal ve Iskander füzeleri de dahil olmak üzere "stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanılmasına yönelik pratik eğitim" öngörüldüğü belirtildi.

Tatbikatlar, Ukrayna sınırı da dahil olmak üzere güneydeki Rus bölgeleri; 2014 yılında Ukrayna'dan yasadışı olarak ilhak edilen Kırım ve Rusya'nın 2022 yılında ilhak ettiği ve kısmen işgal ettiği dört Ukrayna bölgesinden oluşan Güney Askeri Bölgesi'nde gerçekleştiriliyor.

Moskova, 6 Mayıs'ta, tatbikatların "bazı Batılı yetkililerin Rusya Federasyonu'na yönelik kışkırtıcı açıklama ve tehditlerine" yanıt olarak gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Taktik nükleer silahlar hava bombalarını, kısa menzilli füzeler için savaş başlıklarını ve topçu mühimmatını içerir ve savaş alanında kullanılmak üzere tasarlandı.

Bu silahlar, kıtalararası balistik füzeleri ateşleyen ve tüm şehirleri yok etmeyi amaçlayan savaş başlıkları olan stratejik silahlardan daha az güçlü.

Ukrayna'nın Batılı ortaklarından bazıları daha önce savaşın Ukrayna'nın ötesine geçebileceği ve NATO ile Rusya arasında bir çatışmaya dönüşebileceği korkusuyla savaşı ateşleme konusundaki endişelerini dile getirmişlerdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker göndermeyi dışlamadığını yinelemişti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da Kiev güçlerinin Rusya içindeki hedefleri vurmak için İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanabileceğini söylemişti.

Bu açıklamaları tehlikeli olarak nitelendiren Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov 6 Mayıs'ta, Macron'un açıklamasının ve İngiliz ve ABD'li yetkililerin diğer açıklamalarının nükleer tatbikatları tetiklediğini söyledi.
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