Baltık ülkelerinden Rusya'ya tepki gecikmedi

Baltık Denizi çevresindeki ülkelerin liderleri, Rusya'nın bölgedeki karasuları sınırlarını revize edebileceği yönündeki haberlere ihtiyatla tepki verirken, Litvanya Dışişleri Bakanı bunu "uygun bir sert yanıtla" karşılanması gereken "bariz bir gerilim tırmandırma" olarak nitelendirdi.



Rus medyasında yer alan bir taslak öneride Rusya Savunma Bakanlığı, anakara kıyıları ile Baltık Denizi'ndeki adalarının karasuları şeridini ölçmek için kullanılan koordinatların güncellenmesini öneriyor. Mevcut koordinatların 1985 yılında onaylandığını belirten bakanlık, bunların "küçük ölçekli deniz navigasyon haritalarına dayandığını" ve "modern coğrafi duruma" karşılık gelmediğini de vurguladı.



Taslaktan, önerilen değişikliklerin sınırı değiştirip değiştirmeyeceği anlaşılmıyor.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rusya'nın bu tür değişikliklerin nasıl yapılacağını düzenleyen bir Birleşmiş Milletler sözleşmesini imzaladığını söyledi. İsveç haber ajansı TT'ye göre Kristersson, "Hem biz hem de Finlandiya, bu sözleşmeye taraf olan Rusya'nın bu sorumluluğa uyduğunu varsayıyoruz" dedi.



Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Fin yayın kuruluşu YLE'ye yaptığı açıklamada "Eğer Ruslar sınırları ihlal ederse, Rusya bir BM sözleşmesini ihlal etmiş olur ve o zaman tüm dünya Rusya'ya karşı olur" dedi. Öte yandan Valtonen bunun bir provokasyon değil, Rusya'nın rutin bir eylemi olabileceğini de söyledi.



Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın konuyla ilgili olarak Finlandiya ile temasa geçmediğini belirtti. Stubb "Finlandiya her zaman olduğu gibi sakin ve gerçeklere dayanarak hareket ediyor" diye yazdı.



Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de Rusya'nın "Baltık Denizi'ndeki niyetleri hakkında korku, belirsizlik ve şüphe yaymaya çalıştığını" iddia etti.



Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, çarşamba günü Litvanya'yı ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Landberg'in sözlerini yineleyerek "Bu her ne olursa olsun, Putin'in uyguladığı tamamen haince hibrit savaş türünün bir başka örneği gibi görünüyor" dedi.



Baltık Haber Servisi, Litvanya'nın Rus temsilciyi ayrıntılı bir açıklama için çağırdığını söyledi.



Ancak Rusya'nın Interfax haber ajansı çarşamba günü ismi açıklanmayan askeri bir diplomatik kaynağa dayanarak Moskova'nın sınırı ya da karasularının genişliğini revize etme niyetinde olmadığını söyledi.