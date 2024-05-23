Samanyolu Haber /Dünya / F-35'leri park edecek yer kalmadı! /23 Mayıs 2024 11:32

F-35'leri park edecek yer kalmadı!

Güncelleştirme isteyen Amerikan ordusu, F-35 alımını durdurmuştu. Tedarik zorlukları güncelleştirme programını aksatırken fabrikadan çıkan jetleri park edecek yer kalmadı.

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Dünyanın en pahalı silah geliştirme projelerinden biri olan F-35 savaş uçaklarının maliyeti, üretim ve teslimat süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle daha da artıyor.

ABD'li Lockheed Martin şirketi Mart ayında üretimde tam kapasiteye ulaşsa da açık ara en büyük müşteri konumundaki Amerikan ordusu planlanan güncelleştirmeler yapılamadığı gerekçesiyle jetleri teslim almıyor. Fabrikadan çıkan uçaklar, şirkete ait pistlerde birikmeye başladı.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin Cumhuriyetçi üyesi Robert Wittman, teslimatlar başlayana kadar şirketin apronunda 100'den fazla jetin birikmiş olacağını söyledi. Lockheed Martin elinde kaç uçak biriktiğini açıklamadı ancak daha fazla park yeri için genişleme planları yapıyor.

F-35'lerde güncelleştirme sorunu

F-35 teslimatlarında yaşanan sorun ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) raporunda da yer aldı. Kongre'ye sunulan raporda, TR-3 adı verilen donanım ve yazılım güncellemesi ile motor iyileştirmelerinin henüz yapılamadığı kaydedildi.

TR-3 uçağa yeni yetenekler kazandıracakken jetin düşman radarlarından gizlenme kabiliyetini artırmak için daha az ısı yayan bir motor üzerinde çalışılıyor. Fakat tedarik zincirinde yaşanan zorluklar her iki iyileştirme programının da takvimin gerisinde kalmasına yol açtı.

Amerikan ordusunda uçuş sayısı azaltıldı

Amerikan ordusunun elinde halihazırda 630 adet F-35 savaş uçağı var. Ayrıca bin 800 jet için sipariş vermiş durumda.

Pentagon, jetlerin 2088'e kadar görevde kalmasını planlarken toplam operasyon maliyeti 2 trilyon dolara yaklaştı. Bu F-35'lerin Amerikalı vergi mükellefleri üzerindeki yükünün, gerçekte ilk planlanandan yüzde 44 daha fazla olacağı anlamına geliyor.

Mevcut uçakların bakım ve uçuş maliyetleri yüzünden Amerikan ordusu bu yıl için planlanan uçuş saatlerini azalttı.
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