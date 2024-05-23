Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak





Merkez Bankası son olarak Mart ayında faizi 500 puan artırmıştı. Geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 70 olarak açıklanan enflasyonun bu seviyede tepe noktasına ulaştığı tahmin ediliyor.

Ekonomistler arasında bankanın politika faizini değiştirmeyeceği beklentisi hakim.Reuters'ın Nisan ayındaki anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yılın dördüncü çeyreğine (son üç ayına) kadar faizin yüzde 50'de sabit tutulacağı yönündeydi.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda yaptığı açıklamada, "Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek. Enflasyon yıl sonu 30'lu, bir sonraki yıl 10'lu rakamları görür" dedi.Faiz kararı öncesinde Dolar/TL bugün 32,1940 seviyesinden işlem görmeye başladı.