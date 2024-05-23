Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sağcı AfD'li siyasetçiye yumruklu saldırı /23 Mayıs 2024 11:25

Aşırı sağcı AfD'li siyasetçiye yumruklu saldırı

Almanya'da aşırı sağcı AfD'li politikacı Mario Kumpf, süpermarkette alışveriş yaparken yumruklu saldırıya uğradı.

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Almanya'nın doğusunda bulunan Saksonya eyaletinin Ebersbach-Neugersdorf kasabasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden siyasetçi Mario Kumpf, süpermarkette 53 yaşındaki bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın Kumpf'a yumruk attıktan sonra alışverişe devam ettiği belirtildi. Daha sonra polisin devreye girerek saldırganı "yaralama" suçundan gözaltına aldığı açıklandı.

Kumpf, 2019 yılından bu yana Saksonya Eyalet Parlamentosu milletvekili.

Avrupa Parlamentosu seçimleri sebebiyle devam eden kampanyalar sırasında yaşanan saldırılar Almanya'da endişeye sebep oluyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu eylemleri "çirkin ve korkakça" şeklinde nitelendirmişti.

Almanya'da saldırıya uğrayan siyasetçiler

Berlin'in eski Belediye Başkanı ve Berlin Senatörü Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Franziska Giffey geçen ay başkentte bir kütüphaneyi ziyaret ederken saldırıya uğradı.

SPD'li başka bir siyasetçi Avrupa Parlamentosu üyesi Matthias Ecke de Mayıs ayı başında Dresden kentinde darp edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Yeşiller partili siyasetçi Yvonne Mosler'a da hakaret edilmiş, tehdit edilmiş ve tükürülmüştü.
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