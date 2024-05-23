Aşırı sağcı AfD'li siyasetçiye yumruklu saldırı

Kumpf, 2019 yılından bu yana Saksonya Eyalet Parlamentosu milletvekili.
Avrupa Parlamentosu seçimleri sebebiyle devam eden kampanyalar sırasında yaşanan saldırılar Almanya'da endişeye sebep oluyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu eylemleri "çirkin ve korkakça" şeklinde nitelendirmişti.
Almanya'da saldırıya uğrayan siyasetçiler
Berlin'in eski Belediye Başkanı ve Berlin Senatörü Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Franziska Giffey geçen ay başkentte bir kütüphaneyi ziyaret ederken saldırıya uğradı.
SPD'li başka bir siyasetçi Avrupa Parlamentosu üyesi Matthias Ecke de Mayıs ayı başında Dresden kentinde darp edildi ve hastaneye kaldırıldı.
Yeşiller partili siyasetçi Yvonne Mosler'a da hakaret edilmiş, tehdit edilmiş ve tükürülmüştü.