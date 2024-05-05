Şırnak'ta sağanak sele neden oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerine su bastı. Öte yandan trafikte aksama yaşandı.



Cizre ilçesi; Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.



Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.



Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.



VALİ ATAY İNCELEMELERDE BULUNDU



Vali Cevdet Atay, Cizre'de selden etkilenen yerlerle ilgili Kaymakam Nazlı Demir'den bilgi alarak, Konak Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle çatısında hasar oluşan 1500 kişilik spor salonunda incelemede bulundu.



Atay ve Demir, selden etkilenen Nur Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini iletti.



İlçede, selden etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması sürüyor.