Belediye Başsavcı Yüksel Kocaman'a ihalesiz 'ballı' konut satmış

Yerel seçimlere beş gün kala başsavcıya satıldı

CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde ise satış süreci hızlandı. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, belediyeye ait bu konutun mülkiyeti önce 21 Mart 2019 tarihinde "trampa/takas" yöntemiyle belediye şirketi ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limitet Şirketi'ne devredildi.

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