Samanyolu Haber /Politika / Saray'dan 'Cumhur'un ilkeleri' çıkışı /15 Haziran 2024 10:18

Saray'dan 'Cumhur'un ilkeleri' çıkışı

Bahçeli'nin "AK Parti ve CHP ittifak yapsın, Altılı Masa da destek versin" restinin ardından iktidardan ittifak açıklamaları geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu 'Cumhur İttifakı ilkelerini' sıraladı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, her düzeyde görev alan Cumhur İttifakı mensuplarının ''hassas olması gereken önemli ilkeleri'' sosyal medya hesabından paylaştı. Köroğlu, ''Cumhur İttifakı mensuplarının en önemli görevinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inanmak ve güvenmek olduğunu'' belirtti.

Köroğlu, 9 ''ilke'' sayarken bunlardan en önemlisinin ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inanmak ve güvenmek olduğunu'' ifade etti.

Köroğlu'nun sıraladığı diğer ''ilkeler'' şöyle:

* Cumhur İttifakı'na her ortamda sahip çıkmak.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve 50+1 e sahip çıkmak.

* Tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıkmak.

* Terörle ve teröristlerle mücadeleye kesintisiz sahip çıkmak.

* Milli devlet iradesine sahip çıkmak.

* Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkmak.

* Halka dayalı siyasetten taviz vermemek.

* Mütevazı olmak, kibirden uzak durmak.

* Ve en önemlisi ülke lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a inanmak ve güvenmek.
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