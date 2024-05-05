Flaş iddia! Erdoğan'ın CHP'ye el uzatmasındaki amaç ne?

Siyaset bilimci Kakışım, Erdoğan-Özel görüşmesini ve ardından yapılan açıklamaları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Görüşme sonrası gerçekçi bir yumuşama beklemediğini söyleyen Kakışım, “Çünkü Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yumuşaması veya demokratikleşmesi için bir adım atmıyor. Sadece kendi siyasi rantı için bir oyun kurmaya çabalıyor” ifadelerini kullandı.







‘İNANDIRICI BULUNMAMALI’

Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel’le görüşmesinin muhalefet tarafından inandırıcı bulunmaması gerektiğine işaret eden Kakışım, “Halkı cepheleştirdi. Şimdi gücü kaybettiği anda oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda CHP’ye yanaşıyor” dedi.





Erdoğan’ın bu görüşmeyle “MHP’ye olan bağlılığını azaltmak istediğine” de dikkat çeken Kakışım, bu hareketle “CHP’nin içerisindeki çatlaklara oynadığını” belirtti. Kakışım, “Özgür Özel’i öne çıkararak CHP içerisindeki çatlaklara oynuyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu isminin saf dışı kalmasını sağlamaya gayret ediyor. Bu bağlamda da Özel’e ‘Biz iki büyük partinin liderleriyiz, siyaset bizim üzerimizden devam etmeli’ mesajı veriyor” dedi.





‘TUZAĞA DÜŞÜLMEMELİ’

Bu görüşmenin Erdoğan’ın ve AKP’nin siyasi dilinde herhangi bir yumuşamaya sebep olmayacağını vurgulayan Kakışım, “Bunların hepsi kandırmaca. AKP önümüzdeki seçimde yine Özel’e de CHP’ye de sert konuşarak toplumsal cepheleşmeyi artırır. O yüzden bugün AKP’nin bu tuzağına düşmemek şarttır” ifadelerini kullandı.



