İstanbul'da 'ölüm villaları' tahliyesi adliyeyi karıştırdı: Hakim odasını topluyor!

Tahliye olan belediye çalışanlarına 9 Mayıs 2024 tarihinde belediyede bir kokteyl düzenlenirken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 9 Mayıs 2024 tarihinde X hesabından tahliyeye ilişkin olarak, "18 Ocak 2024 tarihinden itibaren 111 gün tutuklu kalan Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Saki İmar ve Şehircilik Müdürü Abddürahim Çakır, Serkan Kayasel, Ömer Faruk Apaydın tahliye edilerek aramıza katılmıştır. Adaletin geç de olsa yerine getirilmesinden mutluluk duyuyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" paylaşımını yaptı.





Geçtiğimiz çarşamba günü belediyeye giden polisler, başkan yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü Abddürahim Çakır, Serkan Kayasel, Ömer Faruk Apaydın’a kelepçe takarak belediyede gözaltına aldı.





Gül İnşaat sahibi Ali Gül ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, bir hafta önce tahliye ettiği belediye çalışanlarını bir hafta bir üst mahkeme olan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi tutukladı.





MedyaRadar'ın adliye kaynaklarından öğrendiği bilgiye göre, tahliyeyi veren hakimin odasını toplamaya başladığı iddia edildi.





Belediye çalışanları ve müteahhit için bir aydır sürekli 'Tahliye olacaklar' söylentisi çıkıyordu. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti’nin serbest bırakılma olayını andıran tahliye kararından dolayı adliyede çok fazla ismin adı geçiyor.





İstanbul Büyükçekmece'de 'ölüm villaları' projesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdürrahim Çakır, Serkan Kayasel, Ömer Faruk Apaydın ile projeyi yapan Gül İnşaat’ın sahibi Ali Gül, avukatların itirazı sonucu geçtiğimiz hafta tahliye edildiler.MedyaRadar’dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, tahliyeden bir hafta sonra, 15 Mayıs 2024 tarihinde Bakırköy 14.Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye ettiği sanıkların tamamına yakalama kararı çıkardı.İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl üçer aydan 333 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası öngörüldü.