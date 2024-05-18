Samanyolu Haber /Gündem / 4 ilde 'sahte altın' operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon TL /18 Mayıs 2024 16:16

4 ilde 'sahte altın' operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon TL

Adana merkezli düzenlenen 'Ayar-3' operasyonunda, sahte altın piyasaya sürmeye çalışan 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda, yaklaşık 50 milyon lira değerinde sahte altın ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şüphelilere yönelik 'Ayar-3' operasyonlarında yaklaşık 50 milyon lira değerinde sahte altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı:

-Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan;
- 3 bin 646 adet çeyrek altın,
- 811 adet yarım altın,
- 1.614 adet tam altın ve
- 57 adet reşat altın ele geçirildi.

-Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

-Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:
- 14 adet tam altın kalıbı,
- 13 adet yarım altın kalıbı,
- 10 adet çeyrek altın kalıbı,
- 10 adet altın kalıplarına ait halka,
- 4 adet basıma hazır pul altın ve
- Siparişlere ait evraklara el konuldu.
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