4 ilde 'sahte altın' operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şüphelilere yönelik 'Ayar-3' operasyonlarında yaklaşık 50 milyon lira değerinde sahte altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı:



-Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan;

- 3 bin 646 adet çeyrek altın,

- 811 adet yarım altın,

- 1.614 adet tam altın ve

- 57 adet reşat altın ele geçirildi.



-Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.



-Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi.



Operasyonlar sonucu:

- 14 adet tam altın kalıbı,

- 13 adet yarım altın kalıbı,

- 10 adet çeyrek altın kalıbı,

- 10 adet altın kalıplarına ait halka,

- 4 adet basıma hazır pul altın ve

- Siparişlere ait evraklara el konuldu.