4 ilde 'sahte altın' operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şüphelilere yönelik 'Ayar-3' operasyonlarında yaklaşık 50 milyon lira değerinde sahte altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı:
-Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan;
- 3 bin 646 adet çeyrek altın,
- 811 adet yarım altın,
- 1.614 adet tam altın ve
- 57 adet reşat altın ele geçirildi.
-Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
-Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu:
- 14 adet tam altın kalıbı,
- 13 adet yarım altın kalıbı,
- 10 adet çeyrek altın kalıbı,
- 10 adet altın kalıplarına ait halka,
- 4 adet basıma hazır pul altın ve
- Siparişlere ait evraklara el konuldu.