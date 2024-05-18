Kuryeler hedefte: Bu kez Esenyurt'ta bıçaklı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta motokurye ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kurye bıçakla yaralandı. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde meydana geldi. Motokurye M.Ş. ile seyir halindeki otomobilin sürücüsü S.S. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma tarafların sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla devam etti. Kavgada otomobil sürücüsü S.S., motokurye M.Ş.'yi bıçaklayarak yaraladı.



OLAY YERİNDE YAKALANDI



Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı M.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından S.S.'yi olay yerinde kullandığı bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı.



SAĞLIK DURUMU İYİ



S.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilirken, hastaneye kaldırılan M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.