Özel Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın neden 1 milyon günahsızı okuttun?

Gerçek Gündem'den aktarılan habere göre Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin, niye onlara sırtını dönüyorsun?” sorusunu sordu.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlediği eğitim mitinginde konuştu.Özel açıklamalarına, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü ve hayatını kaybeden öğretmenleri anarak başladı.Atanmayan öğretmenler, laik ve çağdaş eğitim isteyenleri bir araya getiren Büyük Eğitim Mitingi’nde konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay iktidarın eğitim politikalarına tepki gösterdi.Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise, liyakat vurgusu yaparak “Aydınlık yarınları birlikte kuracağız, karanlığa izin vermeyeceğiz" dedi.Sendika başkanlarının ardından kürsüye gelen CHP lideri Özel ise iktidarın verdiği sözleri tutmadığına dikkat çektiği açıklamasında şunları kaydetti:"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, katledilen lise öğretmeni İbrahim Oktugan’ı, terör örgütünün katlettiği Aybike öğretmeni minnetle anıyoruz. Bu meydan Saraçhane, bu meydan tarihi bir meydan. Bu meydan ilk işçi mitinginin yapıldığı bir meydan.Saraçhane’den Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum. Bu meydanda bugün atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları, müfredat itiraz edenler var.Bir kusurları yok ki atanamamış olsunlar atanmayan öğretmenler. Kaldırılacağına söz verilen mülakatın sınavda 1,2. olduğu halde sorulan soruya yandaşça cevap veremediği için liyakatlı olduğu halde mülakat mağdurlarıyla birlikte herkes ve onlara destek olmak üzere burada bulunan herkese hoş geldiniz diyorum.Diyorlar ki 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri kapsamında emekli olan kadar öğretmen atayacağız. Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için 65 yıla kadar ihtiyaç var. Burada hatırlatıyorum. Ne diyordunuz itibardan tasarruf olur eğitimden olmaz. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin, niye onlara sırtını dönüyorsun?'Üç yıl tasarruf tedbirleri yapacağız, emekli kadar atayacağız' diyorlar. Yani hiç öğretmen almazsak 65 yıl sürecek öğretmenlerin ataması. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz.Diğer yaramız mülakattır. Yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS diyorlar. Hani mülakat kaldırılacaktı?(Yeni eğitim müfredatına ilişkin) Cumhuriyet'le derdi olan bir Bakan, Cumhuriyet'le derdi olan bir müfredat dayatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir. Seçim sloganı müfredat adı olamaz. Bu kafaya sonuna kadar direneceğiz."