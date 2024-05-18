Erbakan'dan tutuklu generallerin tahliye kararına ilişkin ilk açıklama: Zamanlaması manidar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasından mahkum olan Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker’in cezalarını kaldırdı. Karar, Adli Tıp tarafından sağlanan ‘sürekli hastalık’ ve ‘bunama’ raporlarına dayanıyordu. Kararın ardından generaller serbest bırakıldı.



'BİZE MANİDAR GELİYOR'



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre generallerin tahliye edilmesi sonrası bugün bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mardin'e gelen ve bir otelde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şu ifadelere yer verdi:



'28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor. Neden böyle bir zamanda neden şimdi yapıldı? Bununla ilgili tabii ki, takdiri milletimize bırakıyoruz. DEM Parti ile ilgili karar hukuki bir süreçtir. Karar verildi ve bunun gerekçesine sebeplerine bakmamız incelememiz gerekir ve buna göre bir yorum yapmamız daha doğru olur diye düşünüyorum.'