Kore'de 'balonlu çöp savaşı' büyüyor

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'den gelen tepkilere rağmen ülkeye balonlarla çöp ve dışkı göndermeye devam ettiği bildirildi.



Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, sınırda çöp ve dışkı taşıyan balonların sayısının arttığı kaydedildi. Açıklamaya göre Kuzey Kore, sınırdan onlarca balonla güney komşusunu çöp yağmuruna tutuyor.



Yerel basına göre balonlara asılı torbalarda çok sayıda kötü kokulu dışkı ve tuvalet kağıdı parçaları da bulunuyor.



Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Pyongyang'ın bu adımını "kepazelik" olarak niteledi.



Kuzey Kore ise bu adımın, güneyden gönderilen ve propaganda broşürlerini taşıyan balonlara bir yanıt olduğunu savunuyor.



HALKA 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI



Güney Kore ordusu sınıra yakın bölgelerde yaşayan halka balonlardaki çöp ve dışkıya dokunmama, mümkün olduğunca dışarı çıkmama uyarısında bulundu. Çöp ve dışkıların incelendiği kaydedildi.



Teknik olarak hala savaş halinde olan iki ülke, propaganda amacıyla sık sık birbirlerine balonlar gönderiyor. Güney Koreli aktivistler, kuzeye balonlarla sosyalist yönetimin yasakladığı Kore popu albümleri de gönderiyor.