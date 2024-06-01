Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da zincirleme kaza: Belediye ve otel personeli taşıyan araçlar çarpıştı /01 Haziran 2024 18:01

Antalya'da zincirleme kaza: Belediye ve otel personeli taşıyan araçlar çarpıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye ve otel personelini taşıyan araçlar çarpıştı. Kazada 5 belediye personeli ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye personelini taşıyan midibüs, otel personelini taşıyan minibüs ve kamyonet zincirleme kaza yaptı. Kazada 5 belediye personeli ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alanya İncekum Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belediye personelini taşıyan Mehmet Güngör idaresindeki 07 E 5288 midibüsle, aynı istikametteki otel personeli taşıyan İsmail İspir yönetimindeki 07 C 32162 minibüs ve Turabi Kurt’un kullandığı 34 BNF 373 kapalı kasa ticari kamyonet çarpıştı.

Kaza sonrası 5 belediye çalışanı ile kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulansla Alanya Devlet Hastanesine kaldırılırken, bazıları da kaza yerinde ayakta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Antalya'da zincirleme kaza: Belediye ve otel personeli taşıyan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:16:52