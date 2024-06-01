Samanyolu Haber /Politika / Eski İYİ Partili isim, Destici'nin yardımcısı oldu /01 Haziran 2024 18:28

Eski İYİ Partili isim, Destici'nin yardımcısı oldu

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, BBP'ye geçerek Mustafa Destici'nin yardımcısı oldu.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu’nun partisinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atandığını açıkladı.

Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

DESTİCİ: YUVASINA DÖNDÜ

BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Türker Yörükçüoğlu’nun rozet takdimini gerçekleştiren Destici, "Kendisi Nizamı Alem Ocakları'nda birlikte görev yaptığımız üniversite teşkilatlarımızın başında bulunmuş eğitimin başında bulunmuş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Aynı zamanda Şehit Muhsin Başkanımıza siyasi danışmanlık yapmış bir kardeşimiz. Ve ben onu aşağı yukarı çeyrek asırdan fazla bir süredir tanıyorum. Biz kendisinden bugüne kadar hiçbir şekilde kopmadık. Tabiri caizse Türker kardeşimiz yuvasına döndü. İnşallah Büyük Birlik Partisi olarak bu halkayı genişleteceğiz" dedi.
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