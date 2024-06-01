Ortadoğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Global Firepower'ın 2024 Askeri Güç Sıralaması, 145 ülke hakkında savunma ile ilgili istatistikler sundu. Kuruluş, ülkeleri, askeri güç, finansal durum, lojistik yetenekler ve coğrafya gibi kategorilerde 60'tan fazla ölçütü içeren PowerIndex değerine göre sıraladı. PowerIndex değeri ne kadar küçükse, bir ülkenin teorik konvansiyonel savaş kabiliyeti o kadar güçlüdür. Ayrıca aktif askeri personel, askeri uçaklar, araçlar ve deniz gücü hakkında ek bilgiler de dahil edildi.



ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI



10. KUVEYT



Askeri güç skoru: 1.4261 – 145 ülke arasında #77



Aktif askeri personel: 72,000



Toplam askeri uçak: 144



Toplam askeri araç: 4,409



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123



9. KATAR



Askeri güç skoru: 1.0789 – 145 ülke arasında #63



Aktif askeri personel: 66,550



Toplam askeri uçak: 228



Toplam askeri araç: 5,544



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123



8. SURİYE



Askeri güç skoru: 1.0026 – 145 ülke arasında #60



Aktif askeri personel: 170,000



Toplam askeri uçak: 452



Toplam askeri araç: 14,550



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 47



7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ



Askeri güç skoru: 0.8083 – 145 ülke arasında #51



Aktif askeri personel: 65,000



Toplam askeri uçak: 560



Toplam askeri araç: 12,253



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 79



6. IRAK



Askeri güç skoru: 0.7441 – 145 ülke arasında #45



Aktif askeri personel: 193,000



Toplam askeri uçak: 371



Toplam askeri araç: 39,872



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 68



5. SUUDİ ARABİSTAN



Askeri güç skoru: 0.3235 – 145 ülke arasında #23



Aktif askeri personel: 257,000



Toplam askeri uçak: 914



Toplam askeri araç: 20,694



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 57



4. İSRAİL



Askeri güç skoru: 0.2596 – 145 ülke arasında #17



Aktif askeri personel: 170,000



Toplam askeri uçak: 612



Toplam askeri araç: 43,407



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 67



3. MISIR



Askeri güç skoru: 0.2283 – 145 ülke arasında #15



Aktif askeri personel: 440,000



Toplam askeri uçak: 1,080



Toplam askeri araç: 77,596



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 140



2. İRAN



Askeri güç skoru: 0.2269 – 145 ülke arasında #14



Aktif askeri personel: 610,000



Toplam askeri uçak: 551



Toplam askeri araç: 65,765



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 101



1. TÜRKİYE



Askeri güç skoru: 0.1697 – 145 ülke arasında #8



Aktif askeri personel: 355,200



Toplam askeri uçak: 1,069



Toplam askeri araç: 55,104



Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 186