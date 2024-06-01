Samanyolu Haber /Dünya / Ortadoğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? /01 Haziran 2024 19:31

Ortadoğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Global Firepower tarafından yayınlanan 2024 Askeri Güç Sıralaması'na göre, Ortadoğu'nun ne güçlü askeri devleri belli oldu. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte, Ortadoğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeleri;

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Global Firepower'ın 2024 Askeri Güç Sıralaması, 145 ülke hakkında savunma ile ilgili istatistikler sundu. Kuruluş, ülkeleri, askeri güç, finansal durum, lojistik yetenekler ve coğrafya gibi kategorilerde 60'tan fazla ölçütü içeren PowerIndex değerine göre sıraladı. PowerIndex değeri ne kadar küçükse, bir ülkenin teorik konvansiyonel savaş kabiliyeti o kadar güçlüdür. Ayrıca aktif askeri personel, askeri uçaklar, araçlar ve deniz gücü hakkında ek bilgiler de dahil edildi.

ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI

10. KUVEYT

Askeri güç skoru: 1.4261 – 145 ülke arasında #77

Aktif askeri personel: 72,000

Toplam askeri uçak: 144

Toplam askeri araç: 4,409

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123

9. KATAR

Askeri güç skoru: 1.0789 – 145 ülke arasında #63

Aktif askeri personel: 66,550

Toplam askeri uçak: 228

Toplam askeri araç: 5,544

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123

8. SURİYE

Askeri güç skoru: 1.0026 – 145 ülke arasında #60

Aktif askeri personel: 170,000

Toplam askeri uçak: 452

Toplam askeri araç: 14,550

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 47

7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Askeri güç skoru: 0.8083 – 145 ülke arasında #51

Aktif askeri personel: 65,000

Toplam askeri uçak: 560

Toplam askeri araç: 12,253

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 79

6. IRAK

Askeri güç skoru: 0.7441 – 145 ülke arasında #45

Aktif askeri personel: 193,000

Toplam askeri uçak: 371

Toplam askeri araç: 39,872

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 68

5. SUUDİ ARABİSTAN

Askeri güç skoru: 0.3235 – 145 ülke arasında #23

Aktif askeri personel: 257,000

Toplam askeri uçak: 914

Toplam askeri araç: 20,694

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 57

4. İSRAİL

Askeri güç skoru: 0.2596 – 145 ülke arasında #17

Aktif askeri personel: 170,000

Toplam askeri uçak: 612

Toplam askeri araç: 43,407

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 67

3. MISIR

Askeri güç skoru: 0.2283 – 145 ülke arasında #15

Aktif askeri personel: 440,000

Toplam askeri uçak: 1,080

Toplam askeri araç: 77,596

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 140

2. İRAN

Askeri güç skoru: 0.2269 – 145 ülke arasında #14

Aktif askeri personel: 610,000

Toplam askeri uçak: 551

Toplam askeri araç: 65,765

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 101

1. TÜRKİYE

Askeri güç skoru: 0.1697 – 145 ülke arasında #8

Aktif askeri personel: 355,200

Toplam askeri uçak: 1,069

Toplam askeri araç: 55,104

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 186
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