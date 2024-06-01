Datça açıklarında facia: 1 ölü, 6 yaralı

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla’nın Datça ilçesinde kişi başı 4 bin dolar karşılığında sürat teknesine bindirdiği biri çocuk 17 göçmeni Sömbeki (Simi) Adası’na geçirmeye çalışan insan kaçakçısı bu sabah saatlerinde Yunanistan ve Frontex Sahil Güvenlik botları tarafından fark edildi. Dur ihtarlarına uymayan sürat teknesi kaçmak için manevralar yaparken Yunanistan Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı.



Yüksek hızda meydana gelen çarpışma sırasında tekne batarken denize düşen göçmenler Frontex ve Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Olay anında 1 göçmen öldü, 6 göçmen yaralandı. Yaralı göçmenler Rodos Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, insan kaçakçısının yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.