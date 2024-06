Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimine izin vermeyeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulundu.



Partisinin üç gün boyunca devam edecek kampında son 3 seçimin kapsamlı değerlendirmesini yapacaklarını belirten Erdoğan, "Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz. Seçmenin mesajlarının tamamının farkındayız" diye konuştu.



BirGün'de yer alan habere göre siyasi mesajlar veren AKP ve Cumhur İttifakı içinde 'gedik açma' girişimlerine izin vermeyeceklerini söyledi.



Siyasette yumuşama dönemi yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i bayramdan önce ziyaret edeceğini bildirdi.



Devamla partisinin, iktidar ortağı MHP'nin ve muhalefetin kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Siyaset belli çerçevede, belli sınırlar içinde yapılır. Yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"AK Parti değerlendirme ve istişare toplantımızın 31.'sinde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün ve yarın belirlenen konu başlıklarında genel başkan yardımcılarımız sunuşlarını yapacaklar. 2 gün boyunca gündemi, kapsamlı biçimde değerlendireceğiz. Sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.



Seçimlerin hemen ardından depremin ardından sorunları ele aldık, değerlendirdik. İstişare toplantılarımızı devam ettireceğiz. Temmuzun 1 ve 2'sinde belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz ve yaşadığımız seçimlerin istişaresini yapacağız. Siyasi hayatımızın her aşamasında olduğu gibi partimizin kuruluşundan bu yana kararlarımızı istişareyle almaya önem verdik.



Siyaseti, milletimizle istişare yaparak yaptık. Bilim adamlarımızla, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle istişare yaptık. Emekçilerimizle istişare yaptık. Türkiye'nin selameti için söyleyecek sözü olan herkesle istişare yaptık.



"SEÇMENİN MESAJLARININ TAMAMININ FARKINDAYIZ"



Demokrasimizin serpilmesi, gelişmesi adına söyleyecek sözü olan herkese kapımızı açtık. Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı ve ete kemiğe büründü.



Birkaç ay sonra 23. kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız. En önemli vasfımız ise ortak akılla hareket etmemiz ve kuruluşumuzdan bu yana ortak akılda buluşmamızdır. Partimiz bünyesindeki demokratik mekanizmaları en iyi biçimde işlettik. Bugün ve yarın hiçbir komplekse kapılmadan 14 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçlarını masaya yatıracağız.



İl başkanlarımızla bir araya gelip onların fikirlerini dinledik. İl ve ilçe bazında değerlendirmemizi yapıyoruz. Fotoğrafı netleştiriyoruz. Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz. Seçmenin mesajlarının tamamının farkındayız. İnce eleyip sık dokuyor gerçekten çok dikkatli davranıyoruz.



"KÜRTLERLE, ALEVİLERLE BİZ KUCAKLAŞTIK"



Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Bundan sonra da değişim irademizi güçlü tutacağız. Sizlerden ne kadar keskin olursa olsun eleştirilerinizi, tespitlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Burada yanlışlarımızı düzeltmek üzere bir aradayız. Kendimize ve partimize ayna tutmak için buradayız.



Siyaset, ülke ve millet için verilen çetin mücadelenin adıdır. Bizim lügatimizde siyasetin tek bir amacı vardır. O da millete hizmettir. Biri yanağımıza tokat atmaya yeltendiğinde diğer yanağımızı dönmedik, karşılığını verdik. Edepten hiç taviz vermedik ama edepsizliği de karşılıksız bırakmadık.



Kürtler, bu ülkede bir dönem uygulanan yanlış politikalar neticesinde ötelenmişlerdi. Hepsiyle biz kucaklaştık. Aleviler ötekileştirilmişti. 'Vatan hepimizin, devlet hepimizindir' dedik. Her insana eşit mesafede durduk. 85 milyon ferdimizin hepsini kardeş gördüğümüz için milletimizin teveccühüne mazhar olduk.



"SİYASETİ YÜKSEK GERİLİME MAHKUM ETTİLER"



Oy almadıklarımızın tercihlerine saygı gösterdik. Bu dün böyleydi, bugün de aynıdır. Türkiye'de siyasetin dünyanın diğer ülkelerine göre daha rekabetçi yapıldığını biliyoruz. Son seçimlerde de rekabet seviyesi yüksekti. 10 aylık sürede 3 seçim sürecini Türkiye birlikte yaşadı. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimleri öncesi yapılanları kimse unutamaz.



Bölücü terör örgütü elebaşlarının rakibimiz için oy istemesine maruz kaldık. Seçim gecesi de 'kazanıyoruz' senaryosunu izledik. Tarih ve maşeri vicdan bunların ne yaptığını en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Tüm tuşlara basmalarına rağmen bekledikleri sonuçları alamayanlar siyaseti yüksek gerilime mahkum ettiler. Milletin iradesine kara çalmayı sürdürdüler.



Biz basiretle hareket ettik. Kışkırtmalara rağmen soğukkanlı tavrımızı koruduk. Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere Türkiye'nin sorunlarını çözmeye odaklandık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, milli iradeyi küçümseme yoluna tevessül etmedik. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönemi ülkemiz için en değerli biçimde kullanmaya baktık. Türkiye seçim atmosferinden çıkmış asıl gündemine yoğunlaşma fırsatı bulmuştur.



"YUMUŞAMA ADI ALTINDA KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZDEN TAVİZ VERECEK DEĞİLİZ"



31 Mart'tan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'de bizi ziyaret etti. Ben de arayı uzatmadan ziyarette bulunacağım. Kendisine siyasette yumuşamayı ifade ettim. Bunun bir tarafı iktidar ise muhalefettir. Biz kutuplaşmadan yana olmadık. Burada muhalefet kendisini samimi özeleştiriye tabii tutmalıdır. Bizim ittifak ortağımız olan MHP'nin de kırmızı çizgileri vardır. Aynı şekilde CHP'nin de kırmızı çizgileri olduğunu biliyoruz.



Siyaset belli çerçevede, belli sınırlar içinde yapılır. Yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de taviz vermesini beklemiyoruz. Ancak yıkıcı, gerilimci siyaset Türkiye'ye geçmişte acılar yaşattı. Bizim siyasette referansımız hukuktur. Hukuk içinde olduğu sürece her türlü eyleme, eleştiriye saygımız sonsuzdur.



Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Ekonomimiz Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra üst üste 15 çeyrek büyüdü. Enflasyon inşallah yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek. Açıklanan verilerin neredeyse tamamı, Orta Vadeli Programa uygun seyrediyor."