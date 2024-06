IFLC şöleni heyecanlı başladı

Almanya’nın Paderborn şehri IFLC’nin 22’nci yıl etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl festivalin Türkçe ve uluslararası şarkı yarışmalarına değişik ülkelerden 24 finalist katılıyor. Festivalin ilk etkinliği olan uluslararası şarkı yarışmasında 13 finalist sahne aldı. Genç yetenekler performanslarıyla müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıdı.Gece, IFLC’nin 22 yıllık serüveninin anlatıldığı videosunun gösterilmesinin ardından yine bir IFLC klasiği olan ‘Colors of the World’ şarkısıyla başladı. Kazakistan’dan Timur ile Almanya adına yarışan Ukraynalı Diana ‘Colors of the World’ şarkısını dünya çocuklarıyla birlikte söyledi.Organizasyona ev sahipliği yapan Eringerfeld Koleji’nin müdürü Dr. Helmut Dinse açılış konuşmasında müziğin insanları buluşturan, kalplere dokunan ve sınırları aşan bir güç olduğuna işaret etti. Buna rağmen etkinliğin sadece müzikle sınırlı olmadığına değinen Dinse, kültürel zenginlikler bir araya geldiğinde ortaya çıkan mozaiğe tanıklık edileceğine dikkat çekti.Sunuculuğunu Tobias Witton yaptığı gecede 11 ülkeden genç, yeteneklerini sahneledi. Gece, şarkıların yanı sıra Kenya, Kazakistan, Kırgızistan ekiplerinin dans gösterileriyle renklendi. Emili, Ana, Magda ve Eric’in Anadolu ezgilerini Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Zazaca dillerinde seslendirmesi izleyenlerden büyük alkış aldı. Salonu dolduranlar Kübra, Kevser ve Nurefşan’ın birlikte okuduğu Hicaz potpuriye alkışlarıyla eşlik etti. Kenya’dan ve Kırgızistan’dan dansçıların sahnelediği Neşet Ertaş-Aşık Veysel projesi gecenin beğenilenleri arasındaki yerini aldı. Ebubekir, Fatih, Xhoni birlikte seslendirdikleri Beni Hor Görme ve Ötme Bülbül performanslarıyla salonu coşturdu. Gece Moldova’dan Madalina ile Mozambik’ten Naomy’nin yine dünya çocuklarıyla bir ağızdan seslendirdiği ‘Yeni Bir Dünya’ şarkısıyla sona erdi. Etkinlik sosyal medya mecralarında da büyük ilgi gördü.Yarışma sonunda duygularını paylaşan Kazak Timur Duissenbay, birincilik beklemediğini söyledi. Birkaç gündür hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü anlatan Timur, “Boğazım ağrıyordu. Başardığıma çok sevindim.” dedi. IFLC’nin büyük bir organizasyon olduğunu katılınca anladığını ifade eden Timur, “Sahneye çıkarken bayılacaktım. Bir anda gözüm karardı. Kalabalık beni heyecanlandırdı ve korkuttu.” diye konuştu.Fransızca söylediği ‘Derniere Danse’ parçasıyla ikinci olan Sheryne Lyamine etkinlikten ‘çok zevk’ aldığını söyledi. Dünyanın dört bir yanından yarışmacılarla bir haftadır birlikte olduklarını belirten Sheryne, “Katılımcılar çok iyi niyetli. Bir dostluk kurduk. Benim için harika bir tecrübe oldu. İnsanın hayatında bir kez bu tecrübeyi yaşaması gerekir.” diye konuştu. İkinci olmayı beklemediğini dile getiren Sheryne,”Herkesin performansı çok iyiydi. Ben her halde sonuncu olurum diye düşündüm.” ifadesini kullandı.Endonezya’dan Mirai Naziel Dzakiyah Nugroho da IFLC’nin hayallerinin gerçeğe dönüşmesinde ‘büyük rol’ oynadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Çok heyecanlıydım. Sahnede titriyordum. Yine de güzel bir iş çıkardım. Salon sayesinde kendimi daha rahat hissettim. Heyecanımı ve gerginliğimi aldılar. Bizi çok desteklediler. Farklı ülkelerden insanlarla aynı sahnede olmak diğer kültürleri tanımama yardımcı oldu. Farkı diller öğrendim ve çok farklı dünyalar tanıdım.”