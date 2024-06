NE BÜYÜK MARİFET

Sosyal medya günlerdir İstanbul’da yapılan bir operasyonla meşgul ediliyor. Meşgul ediliyor demem maksatlı. Zira havuz medyası bir hadiseyi köpürterek, abartılı bir şekilde veriyorsa mutlaka bunun arkasında döndürülen başka dolaplar vardır. Çünkü şimdiye kadar hep öyle oldu.





Neymiş, “F…’nün İstanbul’daki güncel kadın yapılanması operasyonla çökertilmiş.” Şehir meydanında çekilmiş gizli kamera görüntülerini havuz medyasında defalarca yayınlayarak büyük bir başarıya imza atmışçasına, gururla tekrar tekrar yayınlıyorlar. Polis memuru çantadan çıkan paraları özenle diziyor, delil niteliğinde.





Türkiye’de her şey yolunda, asayiş berkemal de tek proplem ‘F…’mü kaldı? Bu masum ve mağdur kitleye yaptığınız zulüm ve haksızlıklara başladığınız günden bu yana, ülke olarak maddi manevi musibetlerin kıskacında kıvrandığınızı, pek çok noktada baş aşağı doğru bir gidiş yaşandığını göremiyor musunuz? Geçmişten bugüne, güven ve asayişin en önemli temsilcileri olan bu insanları toplumun içinden çekip almakla ülkenin güven ve emniyetini, huzurunu, ağız tadını yok ettiğinizin farkında değil misiniz?





Eli kolu bağlı bu insanlarla uğraşmak yiğitlik mi





Şimdi bu operasyonları yaptıran, yapan ve sosyal medyada yayanlara sormak lazım; ülkede devasa yığın yığın problemler çözülmeyi beklerken, zor konuları çözmek yerine kolay sorularla uğraşmayı mı başarı zannediyorsunuz? Allah’tan başka sığınağı olmayan, eli kolu bağlı, çaresiz bu insanlarla uğraşmak yiğitlik mertlik, centilmenlik, kanun ve hukuk insanı olmakla nasıl bağdaştırıyorsunuz? Asıl kangren olmuş meseleler ortada dururken, pansuman işleriyle uğraşmak iş midir? Yahut her zaman yaptığınız gibi yine neyi, hangi konuyu milletin gözünden kaçırmaya çalışıyorsunuz?





Mesela uyuşturucu meselesini ele alalım. Türkiye eskiden beri uluslararası uyuşturucu ticaretinde zorlu bir güzergah iken şimdilerde yol geçen hanına dönmüş, hatta önemli bir merkez haline gelmiş bir vaziyette. Basından öğrendiğimiz kadarıyla, görevi, uyuşturucu kullanımını engellemek olan bazı yetkililerin bile, bu işleri organize ettikleri, iş tuttuklarını duymak ne kadar acı. Ülkede uyuşturucu kullanma oranları artmış, bu, gençliğimizi zehirlemekte, geleceğimizi mahvetmektedir. İHH İnsani Yardım Vakfı gibi STK’lar Türkiye’de 10 milyona yakın kişinin uyuşturucu ve benzeri maddeleri kullandığını rapor etmektedirler. Eskiden ortaokul-lise dengi okullarda sigara içen öğrenci oranları konuşulurken şimdilerde o çoktan unutulmuş, artık uyuşturucu kullanma oranları konuşulur hale gelmiştir. Bu 10 milyon rakamın ekserisinin gençler olduğu düşünülürse, bu ne büyük bir felakettir!





Öfkenizi kadınlardan ve çocuklardan çıkarıyorsunuz





Yapılan uyuşturucu operasyonlarının göstermelik olduğunu sokaktaki çocuklar bile biliyor, görüyor. Adam, gelecekte ikinci bir diktatör olmak için, birincinin yaptığı gibi, bir yerlere para yığıyor. Çünkü, biliyor ki bu memlekette satın alınamayacak kimse kalmamış. Fiyatı olmayan gerçek vatan evlatları ise, iftiraya maruz kalmış, gadre uğramış; şimdi ya hapishane de ya da görevden uzaklaştırılmış, ya da yurtdışına kaçmış, hayata tutunma çabasında. Şimdi, hiç kimseye vazifesini öğretme gibi bir çaba içerisinde değiliz. Fakat insanız, sormak geliyor insanın içinden. Yahu, uyuşturucunun, balya balya paraların tırlarla, gemilerle, uçaklarla oradan şuraya sevk edilmesi, artık sokağın diline kadar düşmüş vaziyette. Siz vatana, millete ve neslimize kasteden bu oluşumlara bir şey yapmadığınız/yapamadığınız için öfkenizi, zayıflardan, kadından çoluk çocuktan mı çıkarıyorsunuz?





Mesele keşke uyuşturucu kullanımı ile sınırlı kalsa. Sosyal medyadaki haberlerden anlaşıldığı kadarıyla, bir de bu işlerin mafyasının olduğu gerçeği var. Neredeyse her sektörde, her güç odağının altında veya arkasında bir mafya grubu oluşumu olduğu görülmektedir. Ülke mafya liderinden geçilmiyor dense sezadır. Sadece ülke içi değil, uluslararası mafya gruplarının da tercihinin, Türkiye olması bir tesadüf müdür? Ülke hazinesini boşaltan, ekonomisini altüst eden bugünkü ‘Siyasal İslamcı’ idareciler tıpkı uyuşturucu ve kaçak silah ticareti ile varlığını sürdüren mafya grupları gibi bu mafyatik işleri yapanlara kucak açmakla, ülke ekonomisine kirli, karanlık, haram para girdisi sağlamayı amaçladıklarını duymak ne kadar üzücü? Şimdi sivil halktan dayanışma içinde birbirlerine yardımcı olmaya çalışan iki kadını şehrin meydanında görüntüleyerek büyük bir iş başardığını zanneden kişiler, devlet yetkilileri ile poz veren, ortalıkta dolaşan mafya babaları için ne yapıyorlar acaba?





Savcıyla mafya babası kol kola





Mafya yapılanması gençlerin, gençlik heyecanlarını da kullanarak mahallelere kadar yayılmış durumda. Sanki o sokaklarda devletin polisi ve güvenlik görevlileri yokmuş gibi, mahalleler artık bu ‘Sokak Çeteleri’nden sorulur hale gelmiştir. Adaletten ,emniyetten ümidini kesen toplum, sokak çetelerine, mafyaya sığınmak zorunda bırakılmıştır. Yine basında iddia edilen haberlere bakılırsa, savcısından emniyet müdürüne, hakiminden bakanına varıncaya kadar, bazı devlet yetkilileriyle mafya ve uyuşturucu baronlarının el ele kol kola olmaları, bir ülke ve devlet için ne kadar vahim bir durumdur. Sanki ülke ve halkın güvenlik ve asayişi, mafyaya, sokak çetelerine bırakılmış gibi. Zavallı insanımız, sosyo-ekonomik krizin ana sebebini orada burada, farklı mecralarda aramaktadır. Halbuki, bugünkü krizin en önemli ana kaynaklarından biri , bu düzenin başındaki kişiler değil midir?





Bizzat devletin zirvesindeki kişinin, oğluyla yaptığı rüşvet konuşmaları, evindeki yığın yığın para görüntüleri, bakan ve çocuklarının, ayakkabı kutularında bulunan rüşvet ve komisyon paraları, kısa bir zaman da tüm devlet dairelerindeki zevata örnek oldu. “Ağam iyi götürmüş” diyen herkes bu kötü yola girdi. Rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, gasp, tefecilik ve vergi kaçırma furyası alıp başını gitmiş durumdadır. Devlette bu suçları işleyenlerin akıllı, işini bilen; yapmayan namuslu görevlilerin de “ahmak” ve potansiyel bir muhbir olarak addedildiği ve bu yüzden dışlandıkları, önemli görevlere getirilmedikleri bir düzen kuruldu. Yani, tuz da kokuşmuştur bu ülkede. Milletin hazinesi, paraları çarçur edilmiş olan Türkiye, evvelinde görülmedik mali suçlara maruz bırakılmışken, sekiz yüz milyara yakın bütçe açığını, bunun sebeplerini ve sorumlularını takip edip ortaya çıkarmak varken, sokaktaki iki gariban hizmet insanı olduğu iddia edilen iki kadının yardım maksatlı paralarını uyuşturucu, silah bulmuş gibi servis etmeye mı gücünüz yetiyor sizin?





Bunca sıkıntı, zulüm, yolsuzluk, haksızlık, açık ve sefalet yaşanmasına rağmen, kendilerinde bir hata ve kusur görmeyen; utanmayan, utanmadığı gibi de hala toplumun karşısına çıkıp konuşan, nutuk atan insanlara dokunamıyorlar. Zulmedenlere dokunamayanlar, eli kolu bağlı, masum kız ve kadınların üzerinden güç gösterisinde bulunmaktan sıkılmıyorlar mı? Kahramanmaraş depremin de on binlerce insan öldü. Resmi rakamlara göre yüzlerce insan kayıp durumda. Yüzbinlerce insan evsiz, barksız yerinden yurdundan oldu. Bu kadar büyük bir acı, bu acının yaraları hala sarılamamış iken tek mesele sokakta birbirine sarılan iki kadının takibine mi kaldı? Gerçek problemlerle uğraşamayanlar suni krizler üreterek asıl suçluları saklamaya mı çalışıyor acaba?





Merhamet ve adalet duygusunu yok ettiniz





Bunları alt alta yazarak çoğaltabilirsiniz. Görevini kötüye kullanan, suç işleyen, bakanından en küçük memuruna varıncaya kadar her gün boy boy haberlerde resimleri yayınlanan kişiler suçlu değil de yıllarca vatan ve millet için saçını süpürge yapmış, iftiraya uğramış, mağduriyete maruz kalmış sonra da bir KHK ile işlerinden edilmiş bu namuslu şerefli insanlar mı suçlu? Bu ülke ve insanımızda merhamet, güven ve adalet duygusunu yok ettiniz. Toplumu kamplara ayrıştırarak onların arasına fitne ve fesat tohumları ektiniz.





Onlar adam gibi adam, kadın gibi kadındı. Milletin vergileriyle görev yaptıklarının ve onların hizmetkarı olduklarının bilincinde idiler. Hukuk ve kanun dışına çıkan kim olursa olsun her zaman hakkın ve halkın hatırını önde tutan babayiğit insanlar olmayı başardılar. Suçlu kim olursa olsun göz açtırmıyorlardı. Suçlular toplumda güçlü dahi olsalar onlarla yaka paça olabiliyorlardı. Bu milletin yararına olan bir davranıştı. Böyle gelmiş böyle gider diyen ahlaksız zihniyet, bu temiz ve güzel insanlardan bunaldı ve eski rahatını kaybetti. Ülkenin en değerli cevheri olan bu yetişmiş insanlar şimdilerde ya hapishanelerde ya işsiz ya da yurt dışına kaçtılar. İşlerin başına naehil kişiler geçti.





Yalan ve iftira rüzgarının sonu gelecek





Zavallı insanımıza öz evladını düşman olarak bellettiler. Tıpkı filmler de olduğu gibi. Yalnız şunu unutmamak gerekir ki, her filmin bir sonu olduğu gibi bir gün çevirdikleri bu ‘Yalan ve İftira Rüzgarı’ filminin de sonu gelecektir. O zaman gerçek suçlular kimmiş, mutlaka ortaya çıkacaktır. Uyuşturucu kartellerine, mafyaya, rüşvet alana, yolsuzluk, hırsızlık yapana, vergi kaçırana, faili meçhul cinayetlere, insan kaçakçılarına, organ mafyasına, sokak çetelerine birşey yapmayan yahut yapamayanların masum Anadolu kadınını/insanını bir şaki gibi takip etmesi, bunu bir marifetmiş gibi sunması gerçekten utanılması gereken bir manzaradır. Dileriz adalete olan itimadımızı devam ettirecek sağduyulu, hukuku temsil eden ehl-i vicdan hakimler hala vardır.



Allah millete musallat olmuş bu anlayıştan insanımızı korusun!