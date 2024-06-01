Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan 'sığınmacı' tepkisi /01 Haziran 2024 23:57

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan 'sığınmacı' tepkisi

Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'nın Türkiye'deki sığınmacı sorunu ile ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'nın Türkiye'deki sığınmacı sorunu hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, sosyal medyada gündem yarattı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Yaycı, Türkiye’nin sığınmacılara uyguladığı 'açık kapı' politikasını eleştirerek, dünyada bulunan tüm sığınmacıların yüzde 20’sinin Türkiye'de olduğunu söylerken durumun artık bir istilaya döndüğünü belirtti.

Yaycı'nın açıklamalarına ünlü komedyenden de destek geldi.

'ÜLKEMİZ SESSİZ SEDASIZ İSTİLA EDİLİYOR'

Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir hafta sonu geçiriyordum ki Fatih Altaylı ve Tümamiral Cihat Yaycı'nın yayınını izledim. Aklım almıyor! Dünyadaki bütün mültecilerin %20’si bizim ülkemizde. Nüfus artış hızları 5,3... Bunu nasıl yaparsınız bu ülkeye ya? Buna nasıl kimse ses çıkarmaz? Ülkemiz sessiz sedasız istila ediliyor!!"
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