MEB'den son dakika 'mezuniyet' kararı: Yeni genelde yayımladı

Okulların kapanmasına 2 hafta kala, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullardaki mezuniyet törenleriyle ilgili yeni bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri için MEB'in onayı gerekecek.



Gerçek Gündem'den aktarılan haberde yer alan genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak. Törenlerde şatafata izin verilmeyecek ve etkinlikler için veli izni alınacak. Öğrencilerin gelişim seviyelerine ve pedagojik kriterlere uygun kutlamalar düzenlenecek, özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler yapılacak.



ETKİNLİKLER MEB'İN ONAYINDAN GEÇECEK



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimi, öğretmenler ve veliler iş birliği yapacak. Velileri ve okulları külfete sokacak aktivitelerden kaçınılacak ve etkinlikler okul içinde gerçekleştirilecek.



Planlanan mezuniyet etkinlikleri, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak yapılacak. Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan aktiviteler planlanacak.