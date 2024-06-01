İsrail'de aşırı sağcılar ayaklandı: Hükümeti deviririz

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’deki savaş için açıkladığı ateşkes önerisine İsrail hükümeti içerisinden tepki geldi.



İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv’in “Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılmadan Gazze’de savaşın sona erdirilmesini kabul etmeyeceğini” söyledi.



Ben-Gvir, “Netanyahu, Hamas’ı devirmeden Gazze savaşını sonlandıracak bir anlaşmaya varırsa hükümeti düşüreceğiz” dedi.



Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de “Hamas yok edilip tüm rehineler geri verilene kadar Gazze’ye saldırılara devam edilmesini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.



Smotrich ayrıca, “İsrail askerlerinin çekilmesine, Filistinlilerin Kuzey Gazze’ye dönmesine ve toplu tutsak tahliyesine karşı çıkıyoruz” dedi.



Smotrich, Ben-Gvir gibi aksi halde hükümette kalmayacağını kaydetti.



ATEŞKES TEKLİFİNİ BIDEN DUYURDU



Biden, dün Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.



Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.