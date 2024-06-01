'Savaş ve yıkımın hakim olduğu dünyaya önemli bir barış mesajı verildi'

















































Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) 22. yıl etkinliğini izleyen Almanlar, gençlerin dünyaya güçlü bir barış mesajı verdiği fikrinde birleşti. Federal Liyakat Nişanı sahibi Alman avukat Heinz Janning, savaşın, yıkımın ve kavganın hakim olduğu günümüzde bu mesajın önemli olduğunu vurgularken Bochum Ruhr Üniversitesi’nden Dr. Ute Eickelkamp, farklı dinlerden, dillerden, renklerden gençlerin uyum içinde aynı sahnede yer almasının dünya barışı adına büyük bir mesaj olduğunun altını çizdi.IFLC Uluslararası Şarkı Yarışması (Colors of the World)’na yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilerin yanı sıra Almanlar da ilgi gösterdi. Organizasyon hakkında bilgi veren Türk tanıdıklarıyla birlikte izlediği etkinliğin, beklentisini tamamen karşıladığını belirten Federal Liyakat Nişanı sahibi Alman avukat Heinz Janning, savaş ve problemlerin olduğu bir dönemde gençlerin bir araya gelip şarkı söylemesinin, performans sergilemesinin dünya için önemli bir mesaj olduğunun altını çizdi. Böylesine güzel bir gecenin mümkün olacağını düşünmediğini söyleyen Janning, “Burada birbirleriyle etkileşimleri olağanüstüydü. Savaşın, yıkımın ve kavganın hakim olduğu günümüzde bu mesaj önemliydi. Bu bir gereklilik. Çocukların sevgi etrafında bir araya gelmesi bizler için önemli. Gençler renk, din ayrımı yapmadan bu uyumu sahnede gösterdi. Bu bizler için önemli bir mesajdı.” diye konuştu.Bochum Ruhr Üniversitesi’nden Dr. Ute Eickelkamp da farklı dinlerden, dillerden, renklerden gençlerin bir uyum içinde sahnede olmasının dünya barışı adına büyük bir mesaj olduğunu vurguladı. Kültürler ve dinler arası çeşitliliğin kendisi için önemini vurgulayan Eickelkamp, “Bugün sahnede onu gördük. Çeşitli dinlerden, dillerden, renklerden gençler vardı ama bir uyum halinde sahnedeydiler. Bu dünya barışı adına büyük bir mesajdı.” dedi. Eickelkamp, bunun politikacılara örnek olmasını da temenni etti.Eşinin dünyanın bir çok yerini gezmiş bir teolog olduğu bilgisini paylaşan emekli öğretmen Anita Seebas şöyle konuştu: “O hep tolerans ve saygıdan bahsederdi. Burada bunu gördüm. Bu olağanüstüydü. Bütün dinler ve kültürler açısından insanların bir araya gelmesi çok önemli. Bu akşam bu gerçekleşti.”Harris Augustine James Jury McNeilly ile Hannah Kröger ise IFLC’nin geçmişte takip ettikleri kültürel etkinliklerden farklı olduğunu dile getirerek, “Buradaki topluluk çok güzeldi, atmosfer harikaydı. Çok güzel bir akşam oldu. Çok hoşumuza gitti.”