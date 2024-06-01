Şanlıurfa'da mercimek hasadında facia: 2 ölü, 3 ağır yaralı

BirGün'den aktarılan habere göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mercimek biçme makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.





YARALILARIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ





Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bağlı kırsal Oymaağaç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarlada hasat yapan mercimek biçme makinasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu biçme aracının üzerindeki 5 kişi akıma kapılarak yaralandı.Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ozan Baytug ile Fatih Baytug hayatını kaybederken Şehriban S., Benguzar B. ve Sefer B. ise ağır yaralandı.Yaralılar, Hilvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.