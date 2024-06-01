Rusya neye hazırlanıyor?

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, mevcut barınakların yeterli olmaması nedeniyle Ukrayna savaşındaki gelişmeler dikkate alınarak bu öneri geliştirildi.





Yasal düzenlemeler portalında yayınlanan belgede, "blok modüler tip veya diğer malzemeler de dahil olmak üzere tamamen prefabrik yapılar ve yapılar kullanılarak tesislerin inşası" yoluyla sivil savunma tesisleri oluşturulmasının önerildiği belirtiliyor. Açıklayıcı notta, bu tür malzemelerin hareketlilik, sınırlı bir alana yerleştirme yöntemleri ve az sayıda insanı barındırmak için kullanım açısından avantajlara sahip olduğu belirtilmektedir.





Ayrıca kararnamede “Barınma”, “radyasyon sığınağı” ve “sıhhi yıkama istasyonu” terimlerinin tanımları güncelleniyor. Bu değişiklikler, Rusya'nın biyolojik ve radyasyon güvenliği yasasına uyum sağlamayı hedefliyor.

Rusya'da mevcut barınaklar tüm nüfusu barındırmaya yeterli değil.





Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşları korumak için birçok gömülü odanın kullanılabileceğini belirtiyor. Önerilen değişiklik, yer altı yapılarının listesini genişletmeyi ve koruma düzeyini düşürmeden nüfusu korumayı amaçlıyor.

Taslak belge, 26 Haziran'a kadar kamuoyunda tartışılacak. Bu süreçte, önerilen değişikliklerin detayları ve halkın geri bildirimleri değerlendirilecek.





En son gelişmeler nükleer silahları tekrar gündeme getirdi





Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Ukrayna savaşı ve Batılı ülkelerin savaşa müdahalesi hakkında, NATO'nun Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli askeri teçhizatın tamamını doğrudan yönettiğini belirterek, bu durumun askeri yardımın ötesinde, savaşa doğrudan müdahil olma anlamına geldiğini vurguladı.





Medvedev, ülkesinin nükleer tehdit konusunda blöf yapmadığını ve Batı ile mevcut askeri çatışmanın en kötü senaryoya göre geliştiğini söyledi. Bu bağlamda, çatışmanın son aşamaya geçme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Batılı ülkelerin Rusya'nın taktik nükleer silah kullanma olasılığını ciddiye almamalarının büyük bir hata olduğunu ifade etti.