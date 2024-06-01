Özel, teklifin İmamoğlu'na yapıldığını açıkladı: Çekişme falan yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davasında hüküm giyen Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kreş mezuniyetine katıldı. "Vera'yı okula babası götürsün. Bu kadar yeter, herkes durması gereken yerde dursun" diyen Özel daha sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri için adaylarının sorulması üzerine "Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.