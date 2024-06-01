Biden, Gazze'de ateşkes için üç aşamalı planını açıkladı

Üçüncü aşama ise savaşın yol açtığı yıkımın ardından onlarca yıl sürecek bir yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'nin büyük çaplı inşasına başlanmasını öngörüyor.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail ile Hamas arasındaki "kalıcı bir ateşkese giden yol haritasını" sundu.Euronews'te yer alan habere göre İsrail'in Hamas'a teklif ettiği ateşkes anlaşması hakkında konuşan Biden, "Bu gerçekten belirleyici bir an. İsrail teklifini yaptı. Hamas ateşkes istediğini söylüyor. Bu anlaşma onların gerçekten bunu isteyip istemediklerini kanıtlamak için bir fırsat. Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi gerekiyor." dedi.Hamas'ın İsrail'e büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirme "kapasitesinin artık kalmadığını" da sözlerine ekleyen ABD Başkanı, Gazze Şeridi'nde sekiz aydır devam eden yıkıcı savaşa son vermesi umulan teklifin üç aşamadan oluştuğunu belirtti.Önerilen anlaşmanın ilk aşamasının altı hafta süreceğini belirten Biden bu süre zarfında "tam ve eksiksiz bir ateşkes" sağlanacağını belirtti.İsrail güçlerinin Gazze'nin tüm bölgelerinden çekileceğini, Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında aralarında kadın, yaşlı ve yaralıların da bulunduğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının öngörüleceğini ifade etti.İkinci aşama, erkek askerler de dahil olmak üzere kalan tüm hayattaki rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini içerecek."Rehinelerin evlerine dönmesi, İsrail'in güvende olması ve acıların sona ermesi için bu yeni aşamaya başlamanın zamanı geldi. Bu savaşın sona ermesi ve ertesi günün başlamasının zamanı geldi." cümlelerini de sözlerine ekledi Biden.Hamas anlaşmaya olumlu tepki veren bir açıklama yayınlayarak, çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesini temel alan herhangi bir teklifle "yapıcı bir şekilde" ilgilenmeye hazır olduğunu söyledi.Ancak Biden, İsrail'in önerisini rayında tutmanın zor olacağını kabul ederek, ilk aşamadan ikinci aşamaya geçmek için "müzakere edilmesi gereken ayrıntılar" olduğunu söyledi.İlk aşamada aşılması gereken engellerden biri, iki tarafın serbest bırakılacak rehinelerin mahkumlara oranı konusunda anlaşmaya varması olacak.Ateşkes anlaşmasına Brüksel'den de olumlu tepkiler geldi; Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Josep Borrell X'te yaptığı açıklamada "kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla düşmanlıkların kalıcı olarak sona erdirilmesi" yönündeki çabaları desteklediğini belirtti.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise öneriyi "dengeli ve gerçekçi" olarak nitelendirerek "tüm kalbiyle" desteklediğini söyledi.Biden'ın açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine yönelik genişleyen saldırısında güçlerinin artık Refah'ın merkezi bölgelerinde faaliyet gösterdiğini doğruladığı sırada geldi.Bu saldırı yaklaşık 900 bin Filistinlinin Refah'tan kaçarak Gazze'de daha güvenli bölgeler aramasına neden oldu.Dünya Gıda Programı Filistin Ülke Direktörü Matthew Hollingworth, bu durumu Filistinliler için "korkunç bir deneyim" olarak nitelendirdi ve birçoğunun zaten birkaç kez yerinden edildiğini söyledi."İhtiyacımız olan şey elbette acil bir ateşkes." diyen Hollingworth, "İnsanların şu andaki hallerinden kurtulmaları için yardım etmeye başlamamız gerekiyor. Bu aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılması anlamına da geliyor. Bu savaşın devam etmesi için hiçbir gerekçe olmamalı." ifadelerini kullandı.Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplam ölü sayısının 36 bin 224 olduğunu açıkladı.