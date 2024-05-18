Polis raporu yayınlandı: Ölü bulunan Boeing muhbiri 'intihar etmiş'

CNN International'ın aktardığına göre, Charleston Emniyet Müdürlüğü, Barnett'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı sonuçlandırdı. Emniyet, Charleston County Adli Tıp Kurumu'nun Barnett'in kendisini öldürdüğü sonucuna vardığını açıkladı. Yapılan soruşturma, Barnett'in yakın mesafeden ateş edilerek başından vurulduğunu ve silahın sağ elinde bulunduğunu ortaya koydu. Polis soruşturmasına ilişkin basın açıklamasında, Barnett'in aracının ön koltuğunda bir defter bulunduğu ve bu defterde kendisinin 'ciddi kişisel zorluklar yaşadığı bir dönemden geçtiğine yönelik' emarelere rastlandığı ifade edildi.







Boeing şirketinde 32 yıl boyunca müdürlük yapan ve uçak şirketinin prodüksiyon kalitesi hakkındaki endişeleri dile getirmesiyle tanınan John Barnett'ın mart ayında şüpheli biçimde hayatını kaybetmesiyle ilgili polis raporu yayınlandı. 17 Mayıs Cuma günü yayınlanan polis raporuna göre, Barnett, intihar ederek hayatını kaybetti.62 yaşındaki Barnett, 9 Mart'ta Güney Carolina'nın Charleston kentinde bir araçta ateşli silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Aracın içinde elinde bir silahla bulunan Barnett'e ilişkin polis raporunda ayrıca araçta bir de not olduğu ifade edilmişti. Avukatları Robert Turkewitz ve Brian Knowles ise 12 Mart'ta yaptıkları açıklamada, "Kendi canına kıyacağını gösteren herhangi bir emare görmedik. Kimse buna inanamıyor" demişti.Boeing'de 32 yıl çalıştıktan sonra 2019'da emekli olan muhbir Barnett'in yakın arkadaşı ise Barnett'in yakın zamanda öldürülebileceğinden endişe ettiğini ve bunu kendisiyle konuştuğunu aktarmıştı. Barney Barnett'in aile dostu olduğunu öne süren Jennifer isimli kadın, Barnett'in son sözlerinden birinin "Eğer bana bir şey olursa, bu bir intihar değildir" dediğini dile getirmişti. Barnett'in kendisini böyle bir şeyin başına gelebileceği konusunda uyardığını söyleyen Jennifer, "'Korkmuyor musun' diye sordum, o da bana 'Korkmuyorum ama başıma bir şey gelirse bil ki bu bir intihar değildir' dedi" ifadelerini kullanmıştı.Boeing 737 MAX'ın havada gövdesinin kopmasına ilişkin soruşturmada ifade veren Barnett, kaldığı otelin otoparkındaki kamyonunda ölü bulunmuştu. 2010 yılında Kuzey Charleston'da 787 Dreamliner'ların yapıldığı Boeing fabrikasında kalite kontrol müdürü olarak çalışmaya başlayan Barnett, 2019'da BBC'ye yaptığı açıklamalarda baskı altındaki işçilerin uçaklara bilinçli olarak kalitesiz parçalar yerleştirdiğini söylemişti. O dönemde Boeing, şirketin en katı güvenlik protokollerini takip ettiğini belirterek Barnett'in iddialarını yalanlamıştı.Boeing, Barnett'in ölümün ardından BBC’ye yaptığı açıklamada, “Barnett’in ölümünden dolayı üzgünüz. Şirket Barnett’in emekli olduğu 2017 yılına kadar ve daha sonra şikayetinde gündeme getirdiği kalite sorunlarını değerlendirdi ve çözüm buldu. Mühendislik analizleri, bahsettiği sorunların uçak güvenliğini etkilemediği sonucuna vardı” ifadelerini kullanmıştı.