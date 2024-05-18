Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan Cumhurbaşkanı, tartışmalı yasayı veto etti /18 Mayıs 2024 17:39

Gürcistan Cumhurbaşkanı, tartışmalı yasayı veto etti

Gürcistan’da parlamento tarafından kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili tarafından veto edildi.

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, haftalardır protestolara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını veto etti.

Zurabişvili'nin veto ettiği yasa tasarısının tekrar parlamentoya gönderilmesi için iki haftalık süre gerekiyor.

İktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

GÜRCİSTAN'DAKİ TARTIŞMALI YASA

Gürcistan Parlamentosu, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını kabul etmişti.

Hükümetin bu yıl parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyordu.
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