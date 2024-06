Tarihin tanıklarından uyarı: Demokrasi için oy kullanın, aşırı sağa ‘dur’ deyin!

Bu seçimlerde, küçük Alman partileri, Federal Meclis seçimlerinin aksine, düşük oy oranlarıyla bile Avrupa Parlamentosu’na girebilecek. 2029’da getirilecek en az %2’lik baraj, bu yıl uygulanmıyor. Diğer AB ülkeleri farklı barajlar uygularken, Almanya’da bu esneklik küçük partilere avantaj sağlıyor.





Avrupa seçimlerinde oy kullanma maratonu başladı. Tarihin tanıkları demokrasi için oy kullanılması ve aşırı sağa ‘dur’ denilmesi için aşırı sağ konusunda uyarı yaptı. İşte adım adım Avrupa Parlamentosu seçimleri ile ilgili bilinmesi gerekenler…AP vatandaşların sesidir.AP, AB’nin doğrudan seçilen tek organıdır.AP, Komisyon hakkında karar verir.AP Avrupa’nın sınırlarını belirler.AP siyasi bir güç faktörüdür.AP Avrupa’nın göç politikalarının çerçevesini çizer.AP demokratik reformların garantörüdür.Avrupa Parlamentosu, yasalar hakkında ortak karar verir ve Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi’ni denetler. Ayrıca, AB’nin bütçesini belirler ve Komisyon Başkanı ile üyelerini seçer.Karar Hakkınızı Kullanın- Kullanılmayan her oy, başkalarının sizin adınıza karar vermesine neden olur!Eğer oy vermezseniz, kimin sizi temsil edeceğine başkaları karar verir. Kullanılmayan her oy, bir fırsatın kaçırılması anlamına gelir ve başkalarının sizin adınıza karar vermesine neden olur.Oy kullanmamak, aşırılık yanlısı hareketlerin siyasette daha fazla güç kazanmasına yol açar. Avrupa geneli, aşırı sağ yükselişte. AB seçim kampanyalarında göç politikalarının ilk sırada olması zaten bunun net göstergesi. Onun için yüksek katılım oranları, bu tür hareketlerin etkisini azaltabilir ve istikrarı koruyabilir.Oy vermek, sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda geleceğinizi ve toplumunuzu şekillendirme şansıdır. Her oy, demokrasinin canlı ve işlevsel kalmasına katkı sağlar.Seçimler genellikle çok yakın sonuçlarla belirlenir. Her bir oy, desteklediğiniz partinin güç kazanmasına katkı sağlar. Oy kullanarak, partinizin iktidara gelmesinde önemli bir rol oynayabilirsiniz.Oy vermeyerek bir partiye ders vermek etkili bir yöntem değildir. Kullanılmayan oylar kaybolur, fakat oy kullanarak bir partiye olan tercihinizi açıkça gösterebilir ve diğer partiye karşı durabilirsiniz. Oy vermemek, karşı olduğunuz hiçbir partiye zarar vermez.Günümüz politikacıları, geleceğin gençlerini etkileyecek birçok konuda kararlar alıyor. Oy kullanmak, bu kararların şekillenmesinde sorumluluk almanızı ve gelecek üzerinde etkiniz olmasını sağlar.Oyunuzla siyaseti etkileyebilir ve günlük yaşamı ilgilendiren önemli konularda söz sahibi olabilirsiniz. Bu da politik süreçlere doğrudan katılım demektir.Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin doğrudan seçilen tek organıdır ve AB Komisyonu’nun atanmasında onay yetkisi bulunur. İlk aşamada, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi tarafından önerilen Komisyon Başkanı adayını seçer. İkinci aşamada ise, diğer Komisyon Üyeleri listesi Avrupa Parlamentosu’nun oyuna sunulur. Bu süreçte etkiniz büyüktür.Hiç kimse oy kullanmaya zorlanamaz, ancak bunu yapma özgürlüğüne sahipsiniz ve bu özgürlüğü kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Düşük katılım oranları, siyasete olan ilgisizliği gösterir ve demokrasinin zayıflamasına yol açabilir. Bir demokrasi, ancak vatandaşların aktif katılımıyla sürdürülebilir hale gelir.Holokost’tan kurtulan 70 kişinin imzaladığı ve 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yayınlanan açık mektup, AB vatandaşlarını aşırı sağcı partilere karşı uyarıyor ve demokratik değerlere sahip çıkmaya çağırıyor. Kurtulanlar, Avrupa’da yükselen aşırı sağcı hareketlerin geçmişin karanlık günlerini hatırlattığını belirtiyor ve oy kullanmanın önemini vurguluyorlar. Mektupta, Avrupa Birliği’nin barış ve demokrasinin garantörü olduğu ve bu değerlerin korunması gerektiği vurgulanıyor . (https://www.tagesschau.de/europawahl/themen/europawahl-aufruf-zeitzeugen-holocaustueberlebende-100.html )Avrupa seçimlerinde oylar bireysel adaylar yerine partilere verilir. Partiler, aday listelerini hazırlar ve Avrupa Parlamentosu’ndaki sandalyeler, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılır.Bu seçimlerde, Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili sayısı 705’ten 720’ye çıkarıldı. Almanya, 96 milletvekiliyle en büyük temsil oranına sahip.Avrupa Parlamentosu, 27 AB üyesi ülkede her 5 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenir. Avrupa vatandaşlarının doğrudan oylarıyla seçilen bu parlamento, uluslar üstü bir meclis olup, AB’deki yasama süreçlerinde önemli bir rol oynar. En son çıkan Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası’ndan tutun, Data Güvenliğine kadar temel hak ve özgürlüklerimizin daha iyi korunması gibi, gündelik hayatımızda çok etkin bir rol oynar.Avrupa Parlamentosu seçimleri, Perşembe gününden başlayarak yarına kadar devam ediyor. Toplamda 361 milyon AB vatandaşı sandık başına giderken, Almanya’da bu sayı 66 milyona ulaşıyor. Seçimler, her ülkenin kendi ulusal geleneklerine göre üç gün sürecek şekilde düzenlendi. Örneğin, Hollanda Perşembe günü, İrlanda Cuma günü, Letonya ve Slovakya ise bugün oylarını kullandı.Bu yıl Almanya’da ilk kez 16 yaşından itibaren oy kullanılabiliyor. Oy kullanabilmek için AB vatandaşlığına sahip olmanız, Almanya’da veya başka bir AB ülkesinde ikamet etmeniz ve seçmen kütüğüne kayıtlı olmanız gerekir.Avrupa Parlamentosu’ndaki partiler, ulusal aidiyetlerine göre değil, siyasi yönelimlerine göre “parti aileleri” içinde yer alır. İşte bazı büyük Alman partilerinin dahil olduğu siyasi gruplar:EPP (Avrupa Halk Partisi Grubu): CDU/CSUS&D (Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu): SPDAvrupa’yı Yenilemek: Özgür Seçmenler ve FDPYeşiller/EFA (Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı): İttifak 90/YeşillerID (Identity and Democracy Group): Aslında AfD vardı, ama 23 Mayıs 2024’de o grup için bile aşırı olan davranışlarından dolayı ID’den çıkarıdı.GUE/NGL (Sol Grup): SolPartilerin hangi konulara öncelik verdiğini görmek için “Wahl-O-Mat” (https://www.wahl-o-mat.de/europawahl2024/app/main_app.html ) gibi araçlar yardımcı olabilir.CDU/CSU: Barış ve refahı, borçlanmayan bir Avrupa. Genel olarak artan aşırı sağ ile birlikte, giderek sağa kayan bir söylem.Yeşiller: Refah ve barışı yenileyen, AB’yi güçlendiren bir Avrupa.SPD: Sosyal, iklim ve ekonomik konuları birlikte düşünen güçlü bir Avrupa.AfD: Antidemokratik ve ırkçı. Egemen bir Almanya ve daha az AB etkisi.Die Linke: Eşit haklar ve sosyal adalet. Müslümanlarla ilgili negatif bir tutum.FDP: Ekonomik büyümeyi ve özgürlüğü güvence altına alan bir Avrupa.BSW: Sosyal adalet, özgürlük ve demokrasi.Seçim sonuçları, İtalya’da Pazar günü saat 11’de sandıkların kapanmasının ardından açıklanacak. Sonuçlar, son sandık kapanana kadar gizli tutulacak ve bu süre zarfında medyanın yalnızca seçim öncesi ve sonrası anketlerine dayanan tahminleri paylaşmasına izin verilecek.Bu seçimlerde Almanya’da 16 ve 17 yaşındaki gençler ilk kez oy kullanma hakkına sahip. Toplamda 34 parti ve siyasi örgüt arasından seçim yapabilecek olan seçmenler, oy pusulasında yalnızca bir oy kullanacaklar ve bu oy, pusula üzerine çarpı işareti konularak verilecek.Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %5 barajı yoktur. Bu nedenle, küçük partiler düşük oy oranlarıyla bile parlamentoya girebilir. Örneğin, 2019 yılında %2,4 oy alan “PARTEI” ve %1,4 oy alan Hayvan Refahı Partisi Avrupa Parlamentosu’na girmiştir.