Özel’den iktidara sert sözlerle asgari ücret çağrısı

* "Ülkenin gündeminde bir bayram var. İzmir ile İstanbul arasında geçen bayramdan bu yana otobüs taşımacılığının bilet fiyatlarının iki kat arttığını üzülerek takip ediyoruz. İnsanların artık ailelerinin yanına kavuşmasını, öğrencilerin bayram tatiline gitmesini, insanların memleketlerine ulaşmasını imkansızlaştıran bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye’nin bu sorunlarını çözmek bir yana çözemeyen ve hep aynı kesimlere yüklenen bir iktidarla karşı karşıyayız.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm gün süren İzmir temasları kapsamında son olarak Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan CHP Lideri Özel’in gündeminde ekonomi vardı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersizliğini eleştiren Özel, Haziran ayı sonunda asgari ücrete ara zam için de sert mesajlar verdi.Ege Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine değinen Özgür Özel, ‘demokratik ve katılımcı yönetim’ vurgusu yaparak şunları söyledi:* "Ege Belediyeler Birliği 1986 yılında İzmir’de kurulmuş bir birlik olarak 1994 yılında merkezi Manisa’ya taşınmış bir birliktir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak Ege'deki belediye başkanları partimiz tarafından bu göreve layık görülmesi bizim açımızdan çok onur vericidir. Bunu da söyleyeyim… Yapılan seçimdeki mutabakat, tüm belediyelerin, büyükşehirlerin, İl belediyelerinin CHP’de olması son derece mutluluk verici bir durum.* CHP, sadece kıyılara sıkışmış bir görüntüden Ege’deki bütün belediyeleri kazanan, nüfusun yüzde 65’inin CHP’li belediyelerin yönettiği bir noktaya geldi. Türkiye Belediler Birliği seçimini Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. Orada biz AK Parti ve MHP’nin yaşattıkları geçmiş pratiklerden farklı olarak kendilerine teklifte bulunduk. ‘Gelin hepsi kendi gücünde temsil edilsin’ dedik. Ama kendileri liste çıkardılar. Biz İYİ Parti'yle Yeniden Refah Partisi'yle, Dev Parti'yle kurduğumuz büyük ittifakta belediyeler birliğinin yönetimini kazandık. Tek başımıza da alabilirdik ama çoğulculuktan yanayız. Yönetirken de AK Parti'nin yaptığı gibi sadece Cumhur İttifakı'na belediyeler birliğinin imkanlarını seferber etmek yerine herkesin gücü nispetinde bu imkanlardan yararlanmasıyla bir yönetim anlayışımız olacak.* Biz, Türkiye Tarihi Kentler ve Belediyeler Birliği’nin başkanlığına Sayın Mansur Yavaş’ı aday göstermiştik. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunluğu yoktu. Sonuçlar biraz önce ortaya çıktı. Bu sonuçları büyük bir memnuniyetle değerlendiriyorum Bizim oradaki toplam delege sayımız 424 olmasına rağmen Mansur Bey 495 oy alarak başkan seçildi. Rakibi Mehmet Öztürk de 221 oy aldı. AKP'nin Cumhur İttifakı adayı AKP MHP Büyük Birlik Partisi oylarından 216 eksik oy aldı.* Geçtiğimiz günlerde AKP adayının on iki oy eksik kalmasıyla AKP’ye bu fireler bulunsun, partiden atılsınlar, hesap sorulsun gibi yaklaşımları biz dikkatle ve endişeyle takip ediyorken bugün AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin birlikte davranan Cumhur İttifakı'nın toplam alması gereken 437 olması gerekirken 221 oy aldılar ve 216 eksik oy aldılar. Bu karşı taraftaki dağınıklığı ve bizim tarafta işlerin ne kadar yolunda gittiğini gösteriyor. Oysa biz burada da onlara gelin birlikte olalım demiştik ama kabul etmemişlerdi. Yani sadece içlerinden bazılarına değil. Ama olanlar bizim bu paylaşma teklifimizi algılayamadılar. Çoğunluklarına güvendiler. Ama bugün orada ortaya çıkan durum kendileri açısından son derece hazindir.* Biz en adil şekilde yöneteceğiz. AK Partilileri ve MHP’lileri ötekileştirmeden herkesin gücü nispetinde herkesin istifade etmesini sağlayacağız. SODEMCEN’in SODEM'in oluşturduğu yeni yapılar CHP’li sosyal demokrat belediyelerin eşgüdümünüzü alırken Belediyeler Birliği üzerinden de bütün bu bölge birlikleri üzerinden de çok önemli çalışmaları koordinasyonları, eşgüdümleri, denetimleri ve eğitimleri hep birlikte sağlamak niyetindeyiz. Bizim yönettiğimiz kurumlar kısa sürede Türkiye’nin en iyi kurumları haine geliyor. Ben bu birliğin çok iyi işler yapacağına inanıyorum."Ekonomi gündemine de değinen Özel, uygulanan ekonomi politikalarıyla yoksulun daha da yoksullaştığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:* Aslında çözüm çok basit. Geçmiş dönemde Kur Korumalı Mevduat ile en çok kim kazandıysa, geçmiş dönemde Hazine’den aktarılan 1,2 trilyonu kim cebe indirdiyse ya da kredi garanti fonundan alınan uygun kredileri kimler gayrimenkule, lüks araçlara, yatlara çevirdiyse biraz onlardan almaktansa bu Kur Korumalı Mevduatı ödeyenlere yüklenmek, işçiden almak, işçiye-emekliye zam vermemek, çiftçiye zam verememek. Geçen sene 8,5 lira verilen buğdaya bu sene 9,5 lira verilmesi.* Enflasyon yüzde 80 iken, girdi maliyeti enflasyonu yüzde 120’yken yüzde 12 zam vermek hakkaniyetli değildir. Sonra bu insanlar ‘geçinemiyoruz’ diye bağırınca onların sesini duymamak değildir. Yaklaşan bayramda 3 bin lira emekli ikramiyesi veriyorlar. 2018’de emekli ikramiyesi verildiğinde 24 kilo kıyma alırken bugün 5,5 kilo kıyma alıyor. O gün verilen emekli ikramiyesi ile koç alıyorken bugün emekli ikramiyesi bir koçun 5’te 1 ‘ini bile alamıyorken, 2022 yılında en düşük emekli maaşı iki koç alırken bugün cılız bir koç bile alamıyorken artık bu emeklilerin sesinin duyulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yapacağımız görüşmede de bu büyük ekonomik krizden çıkmanın yolunun krizin mağdurlarına daha fazla yüklenmek değil, geçmiş krizin kazananlarından bir şeyler talep ettiğini görmek gerekiyor."* Son olarak asgari ücrette ara zam için net konuşan Özel, şunları kaydetti, “Türkiye demokratik istekle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uysa, hukuki öngörülebilirlik olsa, Türkiye'ye, dünyanın kalıcı yatırımlar gelecekken, bugün sıcak para geliyor, faizden voleyi vuruyor. Ama biz her geçen gün daha çok yoksullaşıyoruz. Burada İzmir'den bir kuvvetli itirazı bir kez daha yükseltiyoruz. Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok net ve sert bir tepki vereceğiz. Kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin.* Asgari ücreti enflasyon artışına göre güncellerken asgari ücret artışından sıkıntıya düşecek küçük esnaf, bazı KOBİ’er ve bazı ihracatçıların da desteklenmesi için özel tedbirlerin alınması gerekiyor. Ama yarattığınız krizin yükünü emekçilere, emeklilere ve esnafa yükleyemezsiniz. Buğday taban fiyatının 15 lira, çay taban fiyatının 25 lira olarak güncellenmesini ve bu kararların bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Emekliye asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında zam bekliyoruz. Bunları yapmayanlar, bu milleti geçinemez hale getirdiler. Geçinemeyenlerin sesini duyuyoruz. Duyurmaya kararlıyız."