Şimdiye kadar ki en büyük güncelleme! iOS 18 güncellemesinde neler var?

Apple’ın yıllık iPhone yazılım güncellemesi iOS 18, 2024 için büyük değişikliklerle geliyor ve sadece günler içinde duyurulacak. Bu güncelleme, iPhone için bugüne kadar yapılmış en büyük güncellemelerden biri olarak tanımlanıyor.







Yeni yapay zeka özellikleri, tasarım değişiklikleri ve özelleştirme seçenekleri ile dolu olacak. İşte iOS 18’in yeni özellikleri hakkında bildiklerimiz.





iOS 18’DEN NELER BEKLENİYOR?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kasım ayında, Bloomberg, Apple'ın iOS 18’in yeni özelliklerinin geliştirilmesini bir hafta durdurduğunu bildirdi. Bu, iOS 18’in “ilk kilometre taşı” yapısının tamamlanmasının ardından gerçekleşti. Apple genellikle ikinci kilometre taşı üzerinde hemen çalışmaya başlarken, bu yıl bir haftalık bir ara vererek erken hataları ve problemleri çözmeyi tercih etti.





Bu gecikmenin, iOS 18’in yeni özellikleri ve çıkış tarihi üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Bu, Apple’ın iOS 18’in mümkün olan en sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlamak için yaptığı bir erken duraklamaydı.





iOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 18, 10 Haziran'da gerçekleşecek WWDC 2024'te duyurulacak. İlk beta, Apple’ın açılış konuşmasının ardından yayınlanacak. Temmuz 2024'te bir genel beta yayınlanması ve ardından Eylül ayında genel kullanıma sunulması bekleniyor.





iOS 18 HANGİ CİHAZLARLA UYUMLULUK GÖSTERECEK?



Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iOS sürümünün hangi cihazlarla uyumlu olacağı merak konusu. Bu yıl, Apple’ın iPhone sahiplerine iyi haberleri var. Bir Twitter hesabına göre, iOS 18, iOS 17 ile aynı cihazları destekleyecek:





iPhone 15 Serisi





iPhone 14 Serisi





iPhone 13 Serisi





iPhone 12 Serisi





iPhone 11 Serisi





iPhone XS ve XS Max





iPhone XR





iPhone SE (2. ve 3. nesil)





iOS 18’DEKİ YENİ ÖZELLİKLER

Apple, aniden yükselen yapay zeka araçları ChatGPT, Google Bard ve Microsoft Copilot gibi araçlar karşısında “hazırlıksız yakalandı”. Bu nedenle, şirket iOS için “Apple Intelligence” olarak adlandırılacak geniş bir yapay zeka özellikleri yelpazesi üzerinde çalışıyor. Apple CEO’su Tim Cook, bu yıl yeni yapay zeka özelliklerinin geleceğini belirtti.





Bloomberg, Apple’ın AI hedeflerine geniş kapsamlı bir şekilde değindi. Siri’nin daha akıllı ve büyük dil modeli teknolojisinden yararlanabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi, Mesajlar uygulamasına AI entegrasyonu ve daha fazlası planlanıyor.





OPENAI İLE ORTAKLIK

Bloomberg ve The Information, Apple’ın bazı yeni yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için OpenAI ile bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Bu ortaklık, Apple’ın özel ChatGPT benzeri sohbet robotunu güçlendirecek.





Apple, Ekim ayında yaptığı sürpriz bir duyuruda, RCS desteğinin 2024’te iPhone’lara geleceğini açıkladı. RCS, SMS ve MMS’in yerini alarak iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşma özelliklerini geliştirecek.





ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Gelişmiş Siri: Büyük dil modeli teknolojisi ile daha akıllı hale getirilecek. Ancak en büyük iyileştirmelerin 2025’e kadar gelmesi beklenmiyor.





Mesajlar için AI: Gelen mesajları, bildirimleri ve Safari sayfalarını özetleme yeteneği.





AI ile Müzik: Otomatik oluşturulan çalma listeleri.







iWork Uygulamaları için AI: Yeni uygulamaları daha hızlı yazmak için geliştiricilere yardımcı olma.





Fotoğraflar için AI: Görüntüleri iyileştirme, kişi ve nesneleri kaldırma.





Yeni Emoji Oluşturma: Yazılan kelimelere göre yeni emoji simgeleri oluşturma.





Yeni özelleştirme seçenekleri: iOS 18, iPhone’un Ana Ekranı için yeni özelleştirme seçenekleri sunacak. Kullanıcılar, uygulama simgelerini serbestçe yerleştirebilecek ve uygulama simgelerinin renklerini değiştirebilecekler.





Apple Haritalar Güncellemeleri: Apple Haritalar, kullanıcıların kendi özel rotalarını oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir özellik tanıtacak.





Ayarlar Uygulaması: iOS 18, daha güçlü arama özelliklerine sahip yeni bir Ayarlar uygulaması sunacak.





Kontrol Merkezi: Bloomberg’e göre, iOS 18, iPhone kullanıcıları için yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi sunacak. Bu yeni tasarım, müzik widget’ını güncelleyecek ve HomeKit entegrasyonunu iyileştirecek.





VE DAHA FAZLASI...

Takvim ve Hatırlatmalar Entegrasyonu: Hatırlatmaların takvimde görünmesi.





Sağlık Uygulaması: Yeni kan basıncı veri yönetim özellikleri.





Hesap Makinesi Uygulaması: Daha güçlü özellikler ve iPad’de kullanıma sunulması.





Apple Müzik: Akıllı şarkı geçişleri.





Yeni Duvar Kağıtları: Eski ikonlar, sloganlar ve sanat eserleri.





Apple, iOS 18’i büyük yenilikler ve tasarımlarla, güvenlik ve performans iyileştirmeleri ile dolu “en iddialı ve çekici” güncellemesi olarak tanımlıyor. Ancak, Apple’ın iOS 18 planları Eylül’e kadar değişebilir. WWDC 2024’te duyurulan bazı özellikler daha sonraki güncellemelerde gelebilir.