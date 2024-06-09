Samanyolu Haber /Gündem / AKP kulislerinde Erdoğan sonrası ismin kim olacağı tartışılıyor /09 Haziran 2024 10:07

AKP kulislerinde Erdoğan sonrası ismin kim olacağı tartışılıyor

AKP kulislerinden ilginç bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre AKP kulislerinde Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının sona ermesinin ardından neler olacağı ve Erdoğan'ın yerine hangi ismin geçeceği tartışılıyor.

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Gazete Duvar'da siyaset kulislerinde neler konuşulduğuna dair ilginç bir haber yer aldı. İddiaya göre Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması için ihtimaller ve yeniden Cumhurbaşkanı olmaması halinde hangi adayların Erdoğan'ın koltuğuna oturacağı tartışmaları yapılıyor. İşte Gazete Duvar'da yer alan o iddia:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinde son kez aday oldu. Anayasa değişikliği ya da erken seçim kararı alınmadıkça Erdoğan’ın yeniden aday olması mümkün değil. Ancak AK Parti, Erdoğan’ın tekrar aday olması için bu iki yolu da denemeye kararlı. Anayasa değişikliği en zoru ama Meclis’in alacağı erken seçim kararı ile Erdoğan’ın görev süresinin bir 7 yıl daha uzatılması çok kolay. Muhalefetin de gündeme gelebilecek bir erken seçim önerisine “hayır” diyemeyeceği savunuluyor. Peki her ikisi de olmazsa ne olacak? AK Partililer bu soruya yanıt vermek için çok erken olduğunu söylese de kulislerde kısık sesle de olsa Erdoğan sonrası için çeşitli formüller, isimler konuşuluyor. Herkesin emin olduğu tek konu Erdoğan’ın yeniden aday olamasa da siyaseti bırakmayacağı. Birçok siyasetçi her durumda Erdoğan’ın partisinin genel başkanlığını yürüteceğini söylüyor. Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olarak iyi bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çalışmaların yakın takipçisi olacağını söyleyenler “Aday kim olur” sorusuna da “Partide çok deneyimli, etkin olabilecek isimler var” yanıtını veriyor. Bu isimler içinde ilk dile getirilen Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar. Mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da, son dönemlerde öne çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da böyle bir durumda aday olabileceği konuşuluyor. Partililer Erdoğan’ın yeniden adaylığı söz konusu olmazsa zaman içinde farklı isimlerin de gündeme gelebileceğini söylüyor."
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