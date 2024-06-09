Danimarka Başbakanı'na saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik dün başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı anlatan görgü tanıkları, olayda Frederiksen'in yaralanmadığını bildirdi.







Kopenhag merkezli BT gazetesine konuşan görgü tanıkları Anna Ravn ve Marie Adrian, bir erkeğin Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve ardından "omzundan sertçe iterek kenara ittiğini" gördüklerini ancak Başbakan'ın yere düşmediğini aktardı.





Olayın meydana geldiği Kultorvet Meydanı'ndaki bir işletmede çalışan Soren Kjaergaard ise BT'ye yaptığı açıklamada, olaydan sonra Frederiksen'i gördüğünü, yüzünde görünür bir yara olmadığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.





Kasper Jorgensen isimli bir başka görgü tanığı da Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte, Frederiksen'in koruma görevlilerinden bir erkek ile bir polis memurunun saldırganı yakaladığını gördüğünü kaydetti.





Yetkililer, Frederiksen'e saldırmak suçundan gözaltına alınan 39 yaşındaki erkeğin öğle saatlerinde Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacağını bildirdi.





KINAMA VE DAYANIŞMA MESAJLARI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, birçok Avrupalı lider ve yetkili, Danimarkalı lidere yönelik saldırıyı kınayarak, sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaştı.





Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X paylaşımında, "Demokratik yollarla seçilmiş bir lidere karşı yapılan bir başka fiziksel saldırı karşısında şok oldum. Bunu kınıyorum" ifadelerine yer verdi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, X hesabından, saldırı karşısında "şok olduğunu" belirterek, "Siyasi liderlerimize yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyorum. NATO müttefikleri değerlerimiz olan özgürlüğü, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak için bir arada durmaktadır" mesajını paylaştı.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının "kabul edilemez olduğunu" kaydederek, "Bu eylemi şiddetle kınıyor ve Mette Frederiksen'e acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.





Danimarka Başbakanlık Ofisi, dün, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını ve saldırganın gözaltına alındığını açıklamıştı. Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu vurgulanan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmemişti.