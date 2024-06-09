IMF'den ABD'ye borçları için uyarı

IMF'nin ikinci başkanı, dünyanın en büyük ekonomisindeki güçlü büyümenin harcamaları dizginlemek ve vergileri arttırmak için “yeterli” alan sağladığını söyleyerek ABD'yi artan mali yükünü azaltmaya çağırdı.







IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, gelişmiş ekonomiler için borç yüklerini pandemi öncesi seviyelere indirme planlarını ele alma zamanının geldiğini söyledi.





Financial Times'a verdiği röportajda Gopinath, “ABD için mali açığın boyutunu azaltmaları için geniş bir zemin görüyoruz” dedi. Gopinath, “Tüm harcamaları borçlanma yoluyla finanse etme cazibesi gerçekten de ülkelerin kaçınması gereken bir şey” diye konuştu.





IMF, nisan ayında yayınladığı karşılaştırmalı Mali Gözlem raporunda hem ABD hem de Çin'deki mali açıkların dünya ekonomisi için “önemli riskler” oluşturduğu uyarısında bulundu.







KAMU HARCAMALARI İÇİN 'REFORM' ÇAĞRISI

Gelişmiş ekonomilerin nüfus yaşlandıkça emeklilik sistemlerinde ve sağlık harcamalarında köklü reformlara ihtiyaç duyulduğu gerçeğinden kaçamayacağını söyledi.





IMF'nin Beyaz Saray'ın zengin Amerikalıları daha fazla vergi ödemeye zorlama çabalarını desteklediğini ima eden ve “Birçok ülkede daha artan oranlı vergilendirme için gerekçeler görüyoruz” diyen Gopinath, sermaye kazançları ve miras vergilerinin daha etkin bir şekilde uygulanabileceğini sözlerine ekledi.