Samanyolu Haber /Dünya / IMF'den ABD'ye borçları için uyarı /09 Haziran 2024 12:10

IMF'den ABD'ye borçları için uyarı

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD ve diğer gelişmiş ekonomileri borçlarını azaltmaya çağırdı. Gopinath, ayrıca ABD'yi mali açığını azaltmak için harcamaları kısma ve vergileri artırma konusunda uyardı.

SHABER3.COM

IMF'nin ikinci başkanı, dünyanın en büyük ekonomisindeki güçlü büyümenin harcamaları dizginlemek ve vergileri arttırmak için “yeterli” alan sağladığını söyleyerek ABD'yi artan mali yükünü azaltmaya çağırdı.

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, gelişmiş ekonomiler için borç yüklerini pandemi öncesi seviyelere indirme planlarını ele alma zamanının geldiğini söyledi.

Financial Times'a verdiği röportajda Gopinath, “ABD için mali açığın boyutunu azaltmaları için geniş bir zemin görüyoruz” dedi. Gopinath, “Tüm harcamaları borçlanma yoluyla finanse etme cazibesi gerçekten de ülkelerin kaçınması gereken bir şey” diye konuştu.

IMF, nisan ayında yayınladığı karşılaştırmalı Mali Gözlem raporunda hem ABD hem de Çin'deki mali açıkların dünya ekonomisi için “önemli riskler” oluşturduğu uyarısında bulundu.

KAMU HARCAMALARI İÇİN 'REFORM' ÇAĞRISI
Gelişmiş ekonomilerin nüfus yaşlandıkça emeklilik sistemlerinde ve sağlık harcamalarında köklü reformlara ihtiyaç duyulduğu gerçeğinden kaçamayacağını söyledi.

IMF'nin Beyaz Saray'ın zengin Amerikalıları daha fazla vergi ödemeye zorlama çabalarını desteklediğini ima eden ve “Birçok ülkede daha artan oranlı vergilendirme için gerekçeler görüyoruz” diyen Gopinath, sermaye kazançları ve miras vergilerinin daha etkin bir şekilde uygulanabileceğini sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IMF'den ABD'ye borçları için uyarı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:51:43