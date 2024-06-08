Özel: AK Partili başkanlar bize oy verdiler diye partide soruşturma açıldı

BirGün'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İzmir'de 31 belediye başkanlığından 29'unda adaylarının seçildiğini hatırlatan Özel, AKP'nin İzmir'e özel ilgi göstermesine rağmen kendi kampanyalarının manevi yönünün çok güçlü olduğunu söyledi.



Özel, İzmir'de aday gösterdikleri 9 kadın adaydan 8'inin, 12 genç adaydan 11'inin seçildiğini belirterek, "Gelecek seçimlerde İzmir'de hedef 31'de 31'dir" dedi.



"İZMİR'DE ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYORUZ"



İzmir'de kendi içlerinde öz eleştiri yaptıklarını belirten Özel, şunları söyledi:



"Çünkü Manisa'da yüzde 60 alınan bir yerde İzmir'de alınan oy oranını konuşuyoruz. Elbette doğru bir stratejiyle neredeyse bütün belediyeleri kazandık. Bir başarısızlıktan söz etmek değil ama İzmir'in çok daha bu rakamların fevkinde rakamlara ulaşabilmesi için gayret göstereceğiz. Haksızlık da yapmayalım. Geçen seçim 2 önemli partinin, oyunun yüzde 10'un üzerinde olduğu iki partinin aday göstermeyip bu dönem İzmir'de adaylarının olduğu gerçeğini de görelim. CHP'ye karşı yürütülen sert kampanyaları, acımasız kampanyaları görelim."



"KUCAKLAYICI TAVRIMIZ BENİMSENDİ"



Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine değinen Özel, partisinin AKP’ye dört ve MHP, Yeniden Refah, DEM Parti’ye birer üye ile yönetimde yer almalarını teklif ettiklerini ancak MHP ve AKP'nin bu teklifi reddettiklerini anımsattı.



Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarından da oy aldıklarını söyleyen Özel, AKP'de konuya ilişkin soruşturma açıldığını söyledi.



Özel, "Bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi. Kendi adaylarını çıkardılar ve kaybettiler ama birçok AK Partili belediye başkanı oy verdi diye partide şimdi soruşturma açıldı. Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız" diye konuştu.